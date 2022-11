Kalvå med karrierebeste – tideler fra pallplass

Ebba Andersson vant 10-kilometeren i Ruka foran Frida Karlsson, mens pallplassen røk med to tideler for Anne Kjersti Kalvå.

Anne Kjersti Kalvå åpnet godt på 10-kilometeren i Ruka, og ledet ved passering på 3,1 kilometer. Kalvå hadde pallplassen i siktet, men etter en sterk avslutning fra tyske Katharina Henning ble Kalvå slått med to tideler.

– Akkurat nå er jeg jævlig irritert. Så nære som man kan komme. Men det er mye bra, sier hun til TV 2.

Dermed røk pallplassen for 30-åringen. Samtidig tok hun ny personlig rekord i verdenscupen. Tidligere har hun best blitt nummer sju.

– Det er artig at jeg er oppe der. Men jeg tror fortsatt at man kan gå fortere på ski enn vi gjør i dag, sier Kalvå.

TV 2s langrennsekspert Petter Northug skryter av Kalvå og dagens renn.

– Hun går veldig bra på ski. Synd det ikke betalte seg med en pallplass, men vi får ta med oss at hun er i god form og virkelig har meldt seg på i verdenseliten mot de beste. Det er artig å se at hun går så bra på ski, sier Northug.

Svenske Ebba Andersson vant 10-kilometeren i Ruka foran lagvenninne Frida Karlsson.

DOBBELT SVENSK: Frida Karlsson tok andreplassen i Ruka. Lagvenninne Ebba Andersson vant 10-kilometeren. Foto: Johanna Wallen / Bildebyrån

– Imponert

Etter løpet sendte Kalvås kjæreste, Didrik Tønseth, en hilsen til 30-åringen.

– En meget god start og et godt utgangspunkt for i morgen. Jeg er imponert over jobben hun har gjort i sommer og i høst. «In Kveen we trust», sier han.

– Hva betyr det siste?

– Stig Rune Kveen er landslagstrener og holder til i Trøndelag, som oss. Vi har begge tro på han, sier Tønseth.

SENDTE HILSEN: Anne Kjersti Kalvå er kjæreste med Didrik Tønseth, som er imponert over innsatsen til Kalvå. Foto: Terje Bendiksby / NTB

Samtidig som Kalvå gikk renn i Ruka, gikk kjæresten Norgescup på Golå, hvor han tok andreplassen.

Emosjonell Weng

Heidi Weng hadde en sterk avslutning på løpet. Hun havnet til slutt på en 6.-plass, og hadde tårer i et intervju vist av rettighetshaver Viaplay.

Da Weng snakket med TV 2 etter løpet var hun tydelig rørt og stolt over egen innsats.

– Jeg er utrolig fornøyd, og har nesten ikke klart å slutte å gråte før jeg kom i mål. Det har vært så tungt i hele år og det har vært en tøff vår. I starten av oktober brøt jeg intervaller og o2-tester og klarte ingenting, forteller hun og fortsetter:

– Så det at jeg står her og føler for en gangs skyld at jeg kom meg opp alle bakkene i Kusamo første runden, det er jeg fornøyd med, sier Weng til TV 2.

STERK 10-KILOMETER: Heidi Weng snakket med Anne Kjersti Kalvå etter målgang i Ruka. Foto: Terje Pedersen / NTB

– Voldsomme tall

Tiril Udnes Weng endte som nummer ni. Silje Theodorsen ble nummer 12, mens Ingvild Flugstad Østberg hadde ingen god dag i sitt verdenscupcomeback og endte på 16.-plass.

– Det er femten plasser bedre enn i fjor og ett minutt nærmere vinneren, som er voldsomme tall og positivt. Samtidig er det litt dårlig utførelse på noen tekniske ting, som jeg er skuffet over meg selv på, så det er litt blandet følelse, sier Flugstad Østberg til TV 2.

Helene Marie Fossesholm var heller ikke venn med klassisk skiene og ble nummer 26.

