Kalvå blir ikke disket: – Ikke gjort det med vilje

JUBLET: Anne Kjersti Kalvå strak armene i været etter at hun krysset mållinja først. Foto: Kalle Parkkinen / BILDBYRÅN

SISTE: Svenske Expressen skriver at Kalvå ikke diskes etter seieren. Trønderen er på FIS' offisielle resultatliste listet øverst.

Der var Anne Kjersti Kalvå som var sterkest på tampen av fellesstarten. Hun staket seg inn til karrierens første verdenscupseier.

Jonna Sundling fra Sverige tok andreplassen. Tyske Katharina Hennig ble tredje beste kvinne.

– Det føles helt vilt. Det kroner en vanvittig bra sesong, sier Lundamo-ekspressen til Viaplay.

Men etter løpet mente den svenske eksperten Teodor Peterson at Kalvå burde diskes for skøytetak hun angivelig skal ha utført i utforkjøringen like før mål.

– Ser man på hva som skjer, så går Kalvå på innsiden og bruker både høyre og venstre ski på en ulovlig måte, påstår eksperten til Viaplay.

VIAPLAY-EKSPERT: Teodor Peterson. Foto: Petter Arvidson / BILDBYRÅN

– For meg er det en soleklar disk, sier han.

Se og bedøm selv: Skøyter Kalvå her?

Dette svarer Kalvå på disk-anklagene:

– Det har jeg ikke gjort med vilje, i så fall, sier hun til Expressen.

Senere kom bekreftelsen på at seieren blir stående. Juryen mente de ikke hadde nok bevis på at Kalvå tok skøytetak.

– De har ikke bedre bilder. Det er svaret jeg får, sier den svenske treneren Stefan Thomson til Expressen.

Litt senere skriver avisen at Sverige vurderer om de skal legge inn protest etter å ha sett nye og bedre bilder av hendelsen.

Samboer Didrik Tønseth var mektig imponert over triumfen til samboeren.

– Helt rått. Måten hun løste det på ... Hun rykket jo nesten på vei ned, sier han til Viaplay.

Slik avgjorde Kalvå løpet: