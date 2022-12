Jublet hemningsløst av sensasjonelt resultat – får gi ut «straff»

Atle Lie McGrath og Lucas Braathen prøvde seg på Super G i USA. Det gikk over all forventning.

Først leverte Aleksander Aamodt Kilde for andre dag på rad et superrenn i amerikanske Beaver Creek. I Super G søndag var han raskest av alle, og var 20 hundredeler foran Marco Odermatt.

– Det var vanskelig. Det var mørkt, og gikk fort til tider. Jeg måtte være ordentlig på hugget. Deilig å kjenne at jeg er i form, sa Kilde i et intervju vist på TV 3.

Kildes seier kom likevel i skyggen av to lagkameraters renn. Slalom-kjørerene Atle Lie McGrath og Lucas Braathen skulle prøve seg i fartsdisiplinen Super G.

Begge leverte knallgodt. Først overrasket McGrath stort og kjørte inn til en imponerende 5. plass. På startnummeret etter fulgte Braathen opp med en sterk prestasjon og 7. plass.

I målområdet jublet de to slalåmkjørerne hemningsløst sammen etter to gode fartsresultater. Attpåtil i debuten.

Gir hverandre bamseklem etter overraskende superrenn

– Det var helt sjukt, sa McGrath til TV 3.

I intervjuet avslørte de to sensasjonene et ganske sprøtt veddemål med servicepersonellet på laget. For hvis både McGrath og Braathen skulle klare på usannsynlig vis å komme blant topp 10, vanket det «straff» på to i serviceteamet.

– Hvis begge oss skulle bli topp 10, da skulle de gå i tights i en måned, sa McGrath.

– Vi tok dem i hånda på en Thanksgiving-middag foran 25 mennesker, så det skjer, fulgte Braathen opp.

Adrian Smiseth Sejerstad måtte bryte tidlig i sitt renn som førstestartende.