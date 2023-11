– Jeg tror mange hadde fått litt sjokk

– Jeg har først og fremst fokus på å få i meg nok. Når man trener mye, så må man virkelig få i seg nok mat. Jeg spiste Grandiosa etter sprinten på Beitostølen, så det blir litt forskjellig, men jeg tenker at et sunt og variert kosthold er viktig, sier Anna Svendsen til TV 2.

Tidligere denne uken rettet TV 2s langrennsekspert, Petter Skinstad, kritikk mot «Sunn Idrett».

– Jeg vil gå så langt som å si at Sunn Idrett har beveget seg i retning av å kunne bli kalt usunn idrett. De kompliserer og vanskeliggjør noe som er så enkelt som å spise næringsrik mat. Det er veldig problematisk, sier Skinstad.

Sunn Idrett er en satsing fra Norges idrettsforbund som ønsker å spre kunnskap om idrettsernæring og fremme sunne idrettsmiljøer.

Skinstad mener at satsningen bommer. Både fordi de gjør mat komplisert, og fordi det er for mye fokus på at maten skal være sunn. Som eksempel trakk han blant annet fram en oppskrift på vannmelonpizza.

Landslagsløper Pål Golberg er delvis enig med eksperten.

– Det er viktig å få litt balanse i den diskusjonen, for det er ikke sånn at noen mener at utøvere kun skal spise vannmelonpizza. Det er mer et tilskudd til et ellers variert kosthold, sier Golberg.

– Skinstad har helt klart et poeng. Det er ikke på idrettsutøvere man skal presse et sånn syn på mat. Det er vel heller på mindre aktive mennesker. Samtidig vet jeg at tanken bak Sunn Idrett er mer enn det ble framstilt som. Likevel er det sikker sunt for de (Sunn Idrett) å bli irettesatt litt også. Jeg så den retten (Vannmelonpizza) og det er ikke noe å starte en dag med, sier Golberg.



GIR SKINSTAD ET POENG: Langrennsløper Pål Golberg. Foto: Kalle Parkkinen / Bildbyrån

Slet med å få i seg nok

Ane Appelkvist Stenseth har vært aktiv hele livet. De fem siste årene har hun vært en del av kvinnelandslaget i langrenn.

Hun synes fortsatt det kan være utfordrende å få i seg nok mat.

– For min egen del så har jeg mange ganger vært dårlig på å spise under konkurranser fordi du er nervøs og det koster litt mer å få i seg mat, man er ofte litt uvel, sier Stenseth.

KARBOHYDRATER: Ane Appelkvist Stenseth forteller viktigheten av å få i seg karbohydrater som langrennsløper. Foto: Geir Olsen / NTB

– Jeg jobbet en del med Morten Mørland på Olympiatoppen. Da gikk det på at det du spiser ikke trenger å være så sunt, du må bare få i deg karbohydrater. Om det er loff med nugatti eller en grov brødskive med salat og skinke, det er liksom ikke så nøye. Kroppen trenger karbohydrater, så du må finne noe du liker.

– Tror du det er et for stort fokus på at maten skal være sunn?

– Ja, det tror jeg. Jeg føler at å ha et sunt kosthold handler om å ha et normalt forhold til mat, og det er ingenting som blir sunt i store mengder. Et variert kosthold inneholder i mitt hode både brokkoli, fisk, pizza, pasta og sjokolade. Både det ene og det andre, mer enn at du skal være veldig nøye på at alt du spiser skal være ekstremt sunt.

Sjokolade-sjokk



– Jeg tror mange hadde fått litt sjokk hvis de hadde vært med oss på trening, for det er mengder med Haribo og sjokolade som trykkes ned. Det er en såpass stor belastning på kroppen å trene så mye som vi gjør at om du spiser sjokolade eller gulrot så er det faktisk bedre med sjokolade, sier Stenseth.

Skiløperen fra Grong er takknemlig for at hun har en samboer som både er glad i og flink til å lage mat.

– Det gjør det lettere å få i seg bra med mat når jeg er hjemme og får fylt opp lagrene da, og da tåler jeg kanskje at det er litt tyngre å få i seg mat i løpet av en konkurransehelg også.



– Har en lang vei å gå

Samtidig har sprinteren et klart råd til yngre skiløpere som vil nå målene de har satt seg.

– Finn måltider du liker, som du koser deg med og som du gleder deg til å spise. Når du er ute på dagens andre treningsøkt så vet du at når jeg kommer hjem så får jeg et skikkelig godt måltid. Det er absolutt lov å kose seg mellom måltidene også, og jeg tror veldig mange har godt av det, sier Stenseth.