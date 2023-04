– Jeg ser på bruddet med landslaget som en klar og tydelig Johannes. Han vet hva han vil, sier Petter Northug.



Søndag kveld slo nyheten om at Johannes Høsflot Klæbo gir fra seg plassen på landslaget ned som en bombe.

De siste ukes hendelser rundt Skiforbundet og landslaget ble oppgitt som hovedårsakene til Klæbos nei.

– Det gnagde

Skrur vi tiden tilbake ti år stod langrenns-Norge i en lik situasjon. Da het utbryteren Petter Northug. Han tegnet en storavtale med Coop.

– Jeg måtte ha noe nytt. Jeg følte at jeg ble brukt mye internt i ulike markedsoppdrag, og gjorde mye ekstra, uten at jeg følte at jeg fikk noe tilbake. Det gnagde, sier Northug.

– Jeg tror Johannes kjenner seg igjen i min situasjon. Sponsorer som putter penger inn i NSF-langrenn har dollartegn i øynene og vil bruke ham, sier den nåværende TV 2-eksperten.



PETTER NORTHUG: gikk ut av landslaget. Foto: Ned Alley

26-åringen har vært en del av landslaget lenge. At han nå velger å gå solo har sine ulemper, ifølge Northug.

– Du går glipp av treningssamlinger med landslaget og kvaliteten som finnes der. Også mister du tilknytting til Olympiatoppen og alle godene som ligger der. Men den kanskje største utfordringen for meg var det med tilgangen til smøretrailer og smøring av ski. Det kommer til å bli en del dilemmaer og spørsmål som dukker opp, sier mannen fra Mosvik.

– Den største utfordringen blir å skrape sammen gode nok folk på trening som kan matche ham. Også kommer alle småtingene som du ikke tenker over at Skiforbundet bidrar med: Alt fra markedsarbeid, mediehenvendelser til mer fysiologiske ting, sier TV 2-ekspert Petter Skinstad.

Har allerede et team

Northug peker på at Klæbo allerede har et solid team rundt seg, som består blant annet av pappa Håkon (manager) og morfar Kåre (trener). I tillegg har Klæbo hyppig benyttet seg av den amerikanske fysioterapeuten Meghan Stowe forrige sesong.

I tillegg innehar Klæbo flere store, personlige sponsoravtaler, blant annet med Uno-X og klesgiganten Craft.



– Han sitter på en bauta med solide folk rundt seg, sier Northug.

DUO: Klæbo og Meghan Stowe fotografert på Beitostølen. Foto: TV 2

Klæbo har, i motsetning til lagkameratene, de senere årene vært stadig hyppigere i høyden. Derfor har han også i stor grad kjørt eget opplegg, og ikke deltatt på hver samling.

– Nå bestemmer han alt selv. Johannes har blitt så voksen at han liker å gjøre ting på egenhånd. Nå kan han legge opp alt selv, sier Northug.

På spørsmål fra NTB om hvilken betydning Klæbos landslagsexit vil få for samarbeidet deres, svarer Uno-X-sjef Jens Haugland:

– Vi har et nært og godt forhold til Johannes. Med valget han nå har tatt, er det naturlig at vi vil jobbe enda tettere fram mot drømmen i Granåsen.

– Vi gleder oss til å sparre videre om hvordan vi best kan utvikle oss sammen innen toppidretten. Så får vi ta ting litt etter hvert her nå, fortsetter han.

Særbehandling?

I pressemeldingen ga Klæbo et syrlig svar til dem som mener han har fått særbehandling på landslaget.

– Jeg vet også at flere har ment at jeg har fått en særbehandling som jeg ikke burde ha fått – og som de mener er uakseptabelt. Nå når jeg er ute av landslaget, slipper de å tenke på det de mener er forskjellsbehandling. Jeg sto for det meste på egne ben også sist sesong. Nå skal jeg stå helt på egne ben, sa han.

– Man skal ha særbehandling når du heter Johannes Høsflot Klæbo. Det å ta vare på den største stjernen krever ekstrem særbehandling, mener Northug.

Skinstad mener at det er en selvfølge at en så stor stjerne blir behandlet ulikt de andre.

– Det er for meg hundre prosent åpenbart: Det eneste rettferdige er å behandle alle ulikt fordi vi er forskjellige.