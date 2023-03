Vindforholdene har ført til utsettelse av kvinnehoppernes første trening i en skiflygingsbakke. Dagen før informerte FIS hopperne om at det ikke var noen skam å snu.

Fredag 17. mars skulle være en historisk dato for hoppsporten. For første gang skulle kvinnehoppere få hoppe i en skiflygingsbakke.

Men på grunn av vindforholdene er treningsomgangen før lørdagens renn i Vikersund blitt utsatt.

Dermed må kvinnene vente enda lenger på å slippe bommen og ta sats i verdens største hoppbakke.

– Nå har vi ventet på dette i 20 år, så vi klarer å vente en dag til, sier Maren Lundby.

Samle utøverne til møte

Spenningen før de historiske hoppene har allerede vært stor blant utøvere, trenere og arrangører i lang tid. Og de krevende værforholdene har ikke bidratt til å dempe den.

Torsdag, da værmeldingen viste at det mest sannsynlig ikke ble trening som planlagt fredag, samlet Det internasjonale skiforbundet (FIS) alle utøverne til et informasjonsmøte.

ENIG I AVGJØRELSEN: Maren Lundby synes det er helt greit at treningen ble avlyst. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Der ble kvinnene forsikret om at ikke kom til å la noen hoppe uten at det var helt trygt.

– De sa at de ikke vil ta noen sjanser med oss i år, siden det er den første gangen. Alle føler på et ansvar. Det gir en trygghet for oss, sier Lundby.

Hun avslører også at utøverne ble fortalt at det var ingen skam å snu, dersom noen ikke føler seg klar til å sette utfor.

Mener FIS er reddest

Norges beste hopper denne sesongen, Anna Odine Strøm, forteller at responsen fra kvinnene var at de først og fremst gledet seg til å fly.

– Det store bildet er viktig, så det er fint at sånne ting blir sagt. Men jeg tror de er mest nervøse, sier hun.

– Er FIS mer nervøse enn dere?

– Jeg tror de er reddere enn oss, i alle fall. For vi bare gleder oss til å endelig få hoppe skiflyging, sier Strøm, og legger til:

LUFTIG SVEV: Anna Odine Strøm er vant med lange svev. Men følelsen av å fly i en skiflygingsbakke har hun til gode å kjenne på. Foto: Geir Olsen

– Men det var greit å få gått gjennom det, sånn at alle står på samme side.

Etterlengtet fridag

Den avlyste treningen gir de norske hopperne en etterlengtet hviledag, etter det som er vært en hektisk uke.

Både Lundby og Strøm setter pris på at de får muligheten til å slappe litt av før lørdagens TV 2-sendte renn.

– Jeg synes det er positivt at vi får en fridag, sånn at vi kan samle litt overskudd. For vår del har ikke utsettelsen så mye å si, sier Lundby.

Hun er glad for at treningen er blitt flyttet til lørdag morgen.

– Det kunne blitt en kjip opplevelse å hoppe i dag, og det er ikke det vi vil. Vi vil hoppe når det er fint, sånn at vi får en god start, sier Lundby.

Forberedt på utsettelse

Da får det heller være at de må vente enda litt til på den historiske dagen.

– Vi var forberedt på det alle sammen. Det var meldt mye vind. Vi fikk beskjed om at de ikke kom til å ta noen sjanser. Og det er greit, for vi har jo lyst til å gjøre dette hvert eneste år, sier Strøm.

– Hva tror du at du kommer til å tenke når du endelig får sluppet bommen i en skiflygingsbakke?

– Jeg håper at jeg kommer til å tenke på arbeidsoppgavene, for det må jeg gjøre. Men jeg kommer nok også til å ofre en tanke på at jeg endelig skal fly, sier hun.