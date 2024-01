Vetle Sjåstad Christiansen fikk skjelven og bommet to på siste stående i Ruhpolding.

Ut til sisterunden fikk han dermed besøk av fire menn, en sisterunde på en jaktstart man sjeldent ser.

I den puljen var også Johannes Thingnes Bø og Johannes Dale-Skjevdal. Sistnevnte rykket opp den siste bakken og parkerte sine norske lagkamerater.

– Det er garantert den beste jaktstarten jeg har sett. Jeg skrek i stolen hjemme, datteren min begynte nesten å gråte og jeg måtte løfte henne opp på fanget mitt. Så engasjert var jeg. Det var så skiskyting at det var helt vilt, sier en entusiastisk Ole Einar Bjørndalen.



Mens det var en fryd av underholdning for TV-seerne, føltes det ikke særlig komfortabelt for verdens beste skiskytter, Thingnes Bø.

HELT VILT: – Jeg skrek i stolen. Så engasjert var jeg, sier TV 2s skiskytingsekspert Ole Einar Bjørndalen. Foto: Mathias Bergeld / BILDBYRÅN

– Jeg var fanget rett og slett. Hadde jeg gått fort tidlig, hadde Dale vunnet. Hadde jeg gått sakte hele tiden, hadde Vetle vunnet, sa Thingnes Bø til NRK om sisterunden.



Bjørndalen tror sisterunden i Ruhpolding gjør noe med Thingnes Bø.

– Jeg tror ikke Johannes ønsker å havne i en slik situasjon igjen. Det gir han garantert motivasjon. Det er det ingen tvil om, understreker TV 2s skiskytingsekspert.



Og før de kommende rennene i Italia kan Thingnes Bø bekrefte Bjørndalens spådom.

– Ja, det er som han sier. Når man får de konkurransene der man enten taper eller vinner akkurat, så gir det motivasjon, sier Johannes til TV 2.

– Totalt sjakk matt



Torsdag starter generalprøven i Anterselva før VM i Nove Mesto i februar.

Thingnes Bø hadde en helt annen inngang til fjorårets mesterskap hvor han ble VM-konge i Oberhof. Han vant stort sett det som var i verdenscupen, i år er situasjonen en annen.

– Johannes kan bli VM-kongen igjen, men han har ikke alle trumfkortene som han hadde i fjor. Samtlige av de seks norske løperne kan vinne renn. Norge har aldri hatt et så sterkt lag som de har nå, så det faller ikke på Johannes lenger, påpeker Bjørndalen.



– De fem andre norske er Johannes sine største konkurrenter i VM. Han var totalt sjakk matt i duell med Dale-Skjevdal og Sjåstad Christiansen på sisterunden på jaktstarten i Ruhpolding. Det liker ikke Johannes, og det motiverer han garantert ekstremt mye til resten av sesongen.



Verdenscupen i Anterselva ser du på TV 2 Direkte og Play fra torsdag 18. til søndag 21. januar.

Store forskjeller

Forrige sesong var Thingnes Bø alt fra 30 til 50 sekunder bedre i langrennstid enn konkurrentene. Så langt denne sesongen har han stort sett vært 10 til 42 sekunder bak de beste.

– Akkurat det hadde jeg ikke sett for meg. At han har tapt forspranget sitt på ett år er ekstremt, mener Bjørndalen.



Se oversikt over langrennstiden her:

Oversikt over forskjellene i Thingnes Bø sin langrennstid fra forrige sesong og denne sesongen.

At Thingnes Bø ikke er like suveren i år som i fjor, tror Bjørndalen er en kombinasjon av flere ting.

– De norske er blitt bedre, spesielt Sjåstad Christiansen, Dale-Skjevdal, Tarjei Bø og rekruttlaget. Så tror jeg ikke Johannes er blitt noe særlig mye bedre enn i fjor.



Slik forklarer han tidene

Hovedpersonen selv mener det er sammensatte grunner til at han ikke går like raskt i sporet.

– Jeg vet ikke helt. Sesongen har vært delt i faser. Jeg kom veldig godt inn før åpningen på Sjusjøen, så vant jeg en håndbak mot Tarjei som gjorde at jeg fikk en vond albue i to uker. Da gikk jeg ikke like fort, sier Thingnes Bø til TV 2.

– Jeg trodde jeg hadde trent veldig godt i julen, men det gikk ikke fort nok i Oberhof. Jeg følte jeg hadde tunge lår, noe som var litt rart. Så ble jeg syk før Ruhpolding. Jeg har ikke hatt like god flyt i år. Nå prøver jeg å bygge opp en form før VM, samtidig som jeg vil gå gode konkurranser. Jeg har ikke noe godt svar, men det plager meg selvfølgelig.

HANGLET: Johannes Thingnes Bø hadde ingen ideell oppladning til rennene i Ruhpolding. Foto: TOBIAS SCHWARZ

– Jeg kjenner når jeg er i flyten og ikke. Jeg er ikke overrasket når jeg ser langrennstidene. Det er sånn jeg føler det ute i løypene også.

– Kan det også forklares med at dine lagkamerater går styggfort?

– Ja, men for min del må jeg prøve å få min kropp i den posisjonen hvor jeg ikke får laktat. Kommer jeg dit, så vet jeg at jeg er blant de raskeste. Jeg er positiv og tror VM kan bli veldig bra.

– Jeg frykter ham

Lagkamerat Vetle Sjåstad Christiansen tror Thingnes Bø kommer til å slå tilbake i sporet allerede i de kommende rennene.

– Johannes er overlegent best sammenlagt, men det svinger i prestasjonene hans og. Nå er vi her hvor han pleier å gå desidert fortest. Så jeg tar nesten for gitt at han er tilbake til gamle takter denne helgen. Han har vært rå i høyden her før, så jeg frykter ham.



Tarjei Bø tror den store forskjellen henger sammen med at flere nordmenn nå går raskere.

– Jeg tror det er begge deler. Johannes var på sitt beste i år i Lenzeheide, da så man konturene fra i fjor. Ellers har han vært litt bak. Jeg kan bare snakke for meg selv, og jeg går i alle fall raskere enn i fjor.

Fortsatt verdenscupleder

Men til tross for nedgang i form, leder Thingnes Bø verdenscupen sammenlagt.

– Skiskyting handler ikke bare om langrennstid, men om å sette sammen gode løp med god skytetid og treffsikkerhet. Johannes er en ekstremt intelligent skiskytter, understreker Bjørndalen og utdyper:



VM-KONGE: Kan Johannes Thingnes Bø gjenta suksessen i årets mesterskap i Nove Mesto? Foto: Marte Christensen / TV2

– Og han kommer sannsynligvis til å vinne verdenscupen også denne sesongen. Men forspranget han hadde, er borte. Han kan ikke ha en bom mer enn de andre og likevel vinne. I fjor kunne han til og med nesten vinne med to bom. Det kan han ikke per dags dato.

Bjørndalen og er spent på hva Thingnes Bø viser i Anterselva.

– Han må ha en perfekt inngang til VM for å bli VM-konge. Derfor er det spennende å se hva som skjer nå i Anterselva. Johannes er god i høyden, men han har fått ordentlig konkurranse av Dale-Skjevdal og Sjåstad Christiansen. Men er det noen som kan gjøre magi på fjorten dager, er det Johannes Thingnes Bø.