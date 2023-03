– Jeg skalv. Det er første gang jeg virkelig har mistet det

Etter ni renn skiller det kun 32 poeng mellom de to beste i kampen om sammenlagtseieren i verdenscupen i slalåm. Denne helgen er det storslalåm, men neste helg skal alt avgjøres i Soldeu i Andorra.

Klarer Lucas Braathen (22) å ta vare på forspranget, eller gjør Henrik Kristoffersen (28) som forrige sesong og vinner slalåmcupen?

– Nøkkelen til å vinne slalåmcupen blir rett og slett å vinne rennet. Jeg får ikke gjort så mye mer. Til og med hvis jeg vinner, og Lucas blir nummer to i det siste rennet, så vinner jo han slalåmcupen, sier Kristoffersen til TV 2.

DUELLANTER: Henrik Kristoffersen og Lucas Braathen på podiet i Wengen. Foto: DENIS BALIBOUSE

Braathen forteller at han er spent og nervøs foran avslutningen, men at det er viktig å glemme all nervøsitet når han står i startboden.

– Det er kanskje et litt kjedelig svar, men når jeg står på start så tenker jeg på oppgavene jeg skal utføre. Det blir ingenting annerledes, sier han.

Stjernemøte

Men før alt skal avgjøres har Braathen tatt seg en pause fra alpintsirkuset.

– Det var deilig å komme seg vekk fra det profesjonelle livet. Jeg begynner å slite med mengden på denne tiden av sesongen.

Han snakker om at han for noen dager siden var i Paris under «fashion week».

Der fikk han et virkelig stjernemøte, behørig dokumentert på Instagram av den eksentriske idrettsutøveren.

– Jeg mister det sjelden, men da skalv jeg. Det er den første gangen jeg virkelig har mistet det, sier Braathen.

For der stod det en vaskeekte brasiliansk fotball-legende ved siden av ham. Det betyr mye for halvt brasilianske Lucas Pinheiro Braathen å få sjansen til å møte Ronaldo - storscoreren fra slutten av 90- og tidlig 2000-tall.

STJERNEMØTE: Lucas Braathen fikk møte fenomenet Ronaldo. Foto: Lucas Braathen/Instagram

– Vi fortjener det

Men i slalåm-cupen er det ikke mange brasilianere som hevder seg. Braathen glad for at det er en norsk landsmann han kjemper mot.

– Jeg syns jeg og Henrik fortjener denne kampen. Det ser man også på tallene. Det blir veldig morsomt og jeg grugleder meg, sier han.

For Kristoffersen har det vært en sesong hvor mange marginer har gått imot, og hvor det flere ganger har stått om kun få hundredeler.

– Jeg var syv hundredeler unna i Kitzbühel, to hundredeler unna i Alta Badia og åtte hundredeler unna i Madonna. Men det har vært mye nytt denne sesongen, så hvis alt hadde gått veien hadde det vært flaks, sier Kristoffersen.

For ham har mye handlet om de nye skiene hans denne sesongen. I tillegg har han fått en del nye folk rundt seg. Han mener at det nye samarbeidet har vært bra.

– Alle jobber ekstremt bra. Alle pusher hele tiden, så jeg har sluppet å pushe, forteller han.

REGJERENDE SLALÅMCUPVINNER: Henrik Kristoffersen sikter mot sin andre sammenlagtseier på rad i slalåmcupen. Her er han i aksjon under slalåmrennet i VM. Foto: Lise Åserud

Mannen fra Rælingen har klare tanker for hva som må til for å oppnå suksess neste sesong.

– Denne sesongen har vi skutt mye i nærheten av stangen. Skal vi lykkes neste år må vi treffe mer midt i mål. Ting må være 90-95 prosent, ikke 50 som det f.eks. var i Kitzbühel. Det handler om de marginene. Man må regne med at man kjører ut i et renn, men jeg kan ikke bli nummer elleve, seks eller fem. Istedenfor må jeg være nummer én, tre og tre. Da kan man klå Odermatt i storslalåm.

Optimistisk foran neste sesong

I løpet av sesongen har Kristoffersen merket en utvikling på oppsettet på skiene, og han har troen på at han kan klare å oppnå de 90-95 prosentene neste sesong.

– Jeg kommer ikke til å treffe i hvert renn, men jeg har troen. Så må jeg sørge for at jeg ikke har droppen hvor ikke funker i det hele tatt.

28-åringen vant slalåmcupen i fjor og syns det vil bety en del å gjenta bragden for andre år på rad.

Han mener det er positivt med kniving innad i laget.

– Det spiller ingen rolle hvem man blir slått av, men alle vil nok si at det vil være viktig å være best på laget. Den fighten gjør oss bedre. Man sier ofte i motorsport at det handler om å slå lagkameraten, for da er du førstefører. Begge vil selvfølgelig være best, og ved å vinne slalåmcupen er man ganske nær å være best i verden, mener Kristoffersen.