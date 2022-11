KJEMPET SEG TILBAKE: Kristine Stavås Skistad har kjempet seg tilbake og stod øverst på pallen på Beitostølen på fredagens sprint. Her fra barmarkstrening i sommer. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / BILDBYRÅN

STAVÅS SKISTAD INNRØMMER:

– Jeg har vært på et skikkelig mørkt sted

BEITOSTØLEN (TV 2): Kristine Stavås Skistad orket for et par år siden knapt å gå opp trappen. Petter Northug er mektig imponert over hvordan hun har kjempet seg gjennom mentale barrierer og tilbake til toppen.