– Jeg har sovet lite og gått mye ned i vekt

– Det er ekstremt krevende. Vi prøver bare å fungere. Jeg har sovet lite, og jeg har gått ganske mye ned i vekt.

Det forteller en åpenhjertig Alexander Stöckl til TV 2 fredag.



– Det er veldig vanskelig for min datter å forstå den situasjonen vi er i. Hun spør bare hvorfor jeg er på telefonen hele tiden, og alt jeg kan si er at pappa har det litt vanskelig på jobb. Det er en veldig tøff situasjon å stå i, fortsetter østerrikeren.

NRK erfarte tidligere denne uken at det innad i hopplandslaget er misnøye med Alexander Stöckl. Østerrikeren har vært norsk landslagstrener siden 2011.



Ifølge VG var Stöckl i møte med den sentrale ledelsen i skiforbundet onsdag.

Etter det avisen forstår skal flere av utøverne på landslaget, samt noen utøvere på nivå to i norsk hoppsport, ha sendt brev om Stöckl til hoppkomiteen i Norges Skiforbund.



Sterkt preget Stöckl

Det var en preget østerriker som pratet med TV 2 fredag morgen.

– Det synes jeg er veldig kjipt. Jeg er ikke en som ikke tar imot kritikk. I all kritikk som har kommet har jeg alltid prøvd å være åpen og løsningsorientert. Men det er vanskelig å være løsningsorientert når du ikke får tilbakemelding, sier 50-åringen.



PREGET: Alexander Stöckl. Foto: Rudi Jakobsen / TV 2

Brevet som ble sendt, skal ha blitt sendt som følge av væremåten til hovedtreneren.



«Dette handler ikke om resultater. Timingen handler om at vi mener dette ikke kan vente til våren, siden vi ønsker å sette sammen et nytt team inn i VM-sesong,» skrev utøverrepresentant Johann André Forfang i en uttalelse til NRK.



– De sa at det ikke kunne vente til våren. Hvorfor var det så tidskritisk?

– Ja, det er et spørsmål jeg må stille utøverne det også. Det fikk jeg ikke muligheten til.

Stöckl selv tror det er andre ting enn hans væremåte som ligger til grunn for misnøyen som har oppstått.



– På grunn av ressursmangel og mangel på folk, så har man de siste årene slitt seg ut, helt klart. Og når da i tillegg resultatene uteblir, så blir det vanskelig å opprettholde den driven som egentlig er der i utgangspunktet, sier han.

Han fortsetter:

– Vi har begrensede midler, vi har folk som jobber 190 % over tid, og det er da vanskelig å ha et arbeidsmiljø som er positivt, spesielt når resultatene uteblir i tillegg og det blir misnøye. Det er det som er, sier han.



Kom som et sjokk

Etter det TV 2 kan erfare, er det forskjellig meningsinnhold i de to ulike brevene Hoppkomiteen har mottatt.

TV 2 vet også at misnøyen i begge hoppgruppene har pågått over tid. TV 2 har ikke lyktes i å få en kommentar fra hoppkomitéleder Stine Korsen.

Tidligere hoppstjerne Anders Jacobsen, reagerer på måten saken har blitt håndtert.

Jacobsen hoppet under Stöckls kommando fra årene 2011–2015. Han er mildt sagt sjokkert over det som har kommet frem i media de siste dagene.

– Det kom som et sjokk. Spesielt etter jeg fikk høre litt hva saken dreide seg om. At det skulle komme ut en sak om han, og at det skulle kunne komme noe negativt. Det er nesten rart at det ikke hadde kommet noe før, når man har vært hovedtrener så lenge. Men at det var dette som skulle være saken, det synes jeg er rart.

Viasat-eksperten kjenner seg ikke igjen i det som blir beskrevet om Stöckl.

GAMLE KOLLEGAER: Jacobsen og Stöckl. Foto: Solum, Stian Lysberg

– Han kan kanskje være noe kynisk, men det er jo også i idrettens natur da. Idretten kan være brutal på mange måter. Det var mange ganger jeg ikke var enig med Alex, det er jo helt klart. Men da kunne man jo satt seg ned og pratet, og så ble vi jo til syvende og sist enige etter hvert, sier han og understreker:

– Jeg kan ikke si at jeg har opplevd væremåten til Alex som vanskelig. Uansett så la jeg opp i 2015, så det er klart at ting kan forandre seg. Miljøet rundt kan forandre seg når det er utskiftninger av utøvere på et lag.

– Vanskelig å skape tillit

Alexander Stöckl var ikke med på forrige verdenscuprenn i Lake Placid og han skal heller ikke være med neste helg i Sapporo.

Det får Jacobsen til å se mørkt på Stöckls fremtid i norsk hoppsport.

– For Stöckl sin del så tror jeg det vil bli vanskelig å skape tillit igjen. Etter en sånn sak, kan det være vanskelig å få ting til å stemme igjen. Det blir jo spennende å se hva som skjer etter han har fått hatt en prat med utøverne.

Men han har likevel medfølelse for østerrikeren.

– Han har sikkert vært lykkelig uvitende hele tiden, frem til dette brevet har kommet. Også må han sette seg selv på siden for at det ikke skal bli mer støy hos utøverne. Det er nok også vanskelig å være hjemme når man har planlagt at man skal være med på tur. Han er jo en offentlig figur, så det gjør jo helt sikkert vondt.

Stöckl selv ser positivt på fremtiden.



– Jeg er i dialog med forbundet via generalsekretæren, og det virker ganske positivt i utgangspunktet. Jeg føler at det er gjensidig tillit til at vi kan løse opp i den saken her.