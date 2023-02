– Jeg har sagt at hvis han slutter, slutter jeg også

VM i skiskyting er i utgangspunktet svært krevende, både fysisk og mentalt.

For Ingrid Landmark Tandrevold har årets utgave vært en aldri så liten berg-og-dalbane.

Åpningsdistansen, miksstafett, ble et godt eksempel. Tandrevold pådro seg strafferunde, Norge havnet bakpå, men til slutt endte det med gull.

Sprinten endte på 14. plass etter to skjebnesvangre bom på standplass. På jaktstarten gikk hun meget bra og gikk seg opp til fjerdeplass. Normaldistansen startet så dårlig at hun vurderte å gi seg, før hun avsluttet med to fulle hus og gikk seg opp til 11. plass.

GIR GASS: Ingrid Landmark Tandrevold under VM i skiskyting. Foto: Marte Christensen / TV 2

Ultimatum

I slike situasjoner er det godt med viktige støttespillere. For Ingrid Landmark Tandrevold er det særlig én i støtteapparatet som er viktigere enn andre.

– Jeg har sagt til ham at hvis han slutter, så slutter jeg også. Så det får han ikke lov til da, ler hun til TV 2.

Smøresjef Tobias Dahl Fenre har en nøkkelrolle for alle på det norske landslaget, men er så mye mer for Landmark Tandrevold. Smører, hjelpetrener og kanskje viktigst: mentalt utløp.

– Tobias er jo først og fremst smøreren min. Men sånn som i dag, så måtte jeg ta turen bort, fordi da trengte jeg hobbypsykolog.

– Da er det Tobias jeg spør, og det hjalp veldig. Jeg er i mye bedre humør enn for fem minutter siden.

EN GOD LATTER: Ingrid Landmark Tandrevold og Tobias Dahl Fenre på VM-stadion. Foto: Erik Monrad-Hansen / TV 2

Hun kaller ham verdens beste skismører, men legger til at det ikke alltid bare er gode ski man trenger.

SMØRESJEF OG HOBBYPSYKOLOG: Tobias Dahl Fenre. Foto: Lise Åserud

– Hele smøreteamet er jo bare en gjeng med positiv energi. Det er hverfall veldig viktig for meg hvis jeg skal prestere, å ha det litt moro. Jeg kan jo bli litt nervøs, stressa og irrasjonell og sånn. Og da er det jo noen som er litt roligere enn meg…ikke at det skal så mye til da, ler Ingrid.

Mangesidig samarbeid

De to kjenner hverandre godt, etter ti år med samarbeid.

De trener sammen, snakker skismurning og går gjennom taktiske elementer før ulike renn. Men det viktigste er det mentale.

– Det er ganske enkelt. Det kommer en del situasjoner der vi trenger å bare prate litt. For veldig mange av løperne så er det mye press. Da hjelper det å prate med de som ikke er helt oppi det med «skru to klikk til venstre», eller om du skal gå med hofta frem, bak eller armen opp. Bare snakke om noe helt annet i to minutt, sier Dahl Fenre.

– Hva er det dere prater om da?

– For min del så er det egentlig å bare finne på noe morsomt og noe annet å prate om. Slik som nå i sta, da jeg fortalte en liten grovis, ler Tobias.

– Det hjalp veldig for å få opp humøret, ler Ingrid bekreftende.

Tidligere på dagen har hun fortalt at hun var enig i uttaket til parstafetten, der Marte Olsbu Røiseland fikk gå, fordi det ikke hadde gått uten problemer så langt i mesterskapet, og det gikk utover selvtilliten.

GULL OG FJERDEPLASS: Det har vært mye å glede seg over for Ingrid Landmark Tandrevold så langt i VM. Foto: Javad Parsa

Viktige påminnelser

Men har Dahl Fenre hjulpet med det?

– Det vet jeg ikke om jeg vil si. Men det jeg vil si er at jeg ikke er enig i at Ingrid ikke har levert helt som forventa eller ikke gått så bra. Hun har faktisk prestert veldig bra. Og det er omtrent sånn jeg prøver å si til henne. «Du må ha litt beina på jorda. En fjerdeplass er jo veldig bra.»

– Vi har sagt mange ganger at skiskyting er 99 skuffelser og en toppopplevelse for de aller fleste. Det er jo noen som får det til bra hver gang, og det et kan jo være litt irriterende også til og med. Da må man finne litt ut hva som er bra og hva som er dårlig. Det er millimetere som gjør om det blir medalje eller ikke. Da er det ganske tøft å stå der og nesten bli påtvunget å være skuffa, bare fordi du blir fire i et VM, når det egentlig er helt sjukt bra.

EN GOD LATTER: Ingrid Landmark Tandrevold ler av Tobias Dahl Fenre. Foto: Erik Monrad-Hansen / TV 2

Landmark Tandrevold nikker.

– Her i VM hvor jeg har vært i god langrennsform, da hjelper det alltid med Tobias. Da sier han bare: «drit i skytinga, du er i kjempeform» og det er det som er viktig for ham. Jeg er veldig takknemlig for å ha en smører som jeg har kjent i ti år. På første treningsdagen her da jeg følte meg som en potetsekk og Tobias sier da: «Hvor mange ganger har det skjedd før?». Det er veldig greit å bli minna på at det kan snu veldig fort.

Frem mot avslutningshelgen med stafett og fellesstart på planen er det liten tvil om at hobbypsykologen har bidratt til å løfte henne.

– Tobias har et veldig godt uttrykk, som jeg liker veldig godt. Det han sier er liksom «good shape og great energy». Det er også veldig viktig for meg. Man skal ha den gode følelsen og den gode energien når man skal gå skirenn. Jeg er jo, ikke overraskende, et litt emosjonelt menneske. Så det handler jo litt om å samle de gode følelsene, og der kan Tobias bidra med å senke skuldrene mine litt og gjøre at jeg heller gleder meg litt mer enn å bare se alvoret i det. Det er jo ikke så alvorlig, liksom.