COURCHEVEL (TV 2): Ragnhild Mowinckel (30) går inn i VM med et snev av déjà vu.

Mandag var fartsveteranen andre raskeste løper under super-G i superkombinasjon-øvelsen i VM, men valgte å droppe del to av øvelsen.

– Det handler om å ha hodet på plass og ikke bli for hissig på grøten, sa hun til TV 2 etter løpet.

Onsdag venter nemlig et nytt møte med den utfordrende super-G-traséen i de franske alper.

Mowinckel kommer inn i mesterskapet i storform. Desember startet med tredjeplass i kanadiske Lake Louise, før hun smalt til med seier og andreplass i Cortina og Kronplatz i slutten av januar.

VANT: Mowinckel overasket alle med seier i italienske Cortina. Foto: Thomas Bachun / BILDBYRÅN

Copy-paste

– De siste månedene har vært helt fantastiske, forklarer hun i møte med TV 2 på Antarés Meríbel.

Det er nesten så 30-åringen kjenner déjà vu-følelsen komme snikende. Det er nemlig ikke første gang hun kommer inn i et viktig mesterskap med tilsvarende form.

Under OL i Pyeongchang for fem år siden innkasserte hun to medaljer.

– Det føles litt «copy-paste» på det jeg sa før Pyeongchang. Det har bare gått i stigende kurve, og en slik følelse er det beste man kan komme inn i et mesterskap med. Den gang kom mesterskapet inn i min kurve, og det håper jeg det kan gjøre igjen her, forteller hun.

Kampen tilbake

Veien hit har vært lang. Etter karrierehøydepunktet i 2018 røk korsbåndet i høyre kne to ganger året etter.

– Å stå her nå føles fantastisk. Det har vært deilig å finne ut av litt ting som gjør at ting begynner å stemme. Jeg har kjempet, kjempet og kjempet, og når det da endelig løsner, og man endelig får betalt.. Det er en vanvittig deilig følelse.

TÅREVATT: Tårene presset på da Mowinckel møtte pressen etter å ha røket korsbåndet for andre gang på ett år i november 2019. Foto: Heiko Junge / NTB

Få meter unna henne står Kajsa Vickhoff Lie.

24-åringen, som er Mowinckels eneste kollega på kvinnenes fartslag denne sesongen, har selv vært gjennom et skademareritt av de sjeldne de siste årene.

Etter fallet i italienske Val di Fassa i februar 2021 har Vickhoff Lie gjennomgått flere heftige operasjoner, men slo tilbake med en sensasjonell andreplass i utfor i Cortina samme helg som Mowinckels seiret i super-G.

Fartskolleger

Sammen går de inn i VM i storform.

Det er ikke lenge siden akkurat det hadde vært vrient å forestille seg.

– Det er helt nydelig, og egentlig aller første gang vi er i den posisjonen. Vi har vært skadet på ulike tidspunkt, og ikke hatt så mye tid sammen de siste årene. Så det er veldig deilig at vi begge leverer i toppen nå, sier Mowinckel.

FARTSDUO: Mowinckel stortrives i tospann med Kajsa Vickhoff Lie (t.h). Foto: Lise Åserud / NTB

– Det er utrolig gøy at vi konkurrerer i toppen. Jeg kunne ikke bedt om mer. Ragnhild betyr veldig mye. Det er ingen som kjenner seg mer igjen i det jeg står i enn Ragnhild, supplerer Vickhoff Lie, som var uheldig og kjørte ut i mandagens kombinasjonsøvelse.

I sitt livs form?

Også hun retter med det blikket mot kvinnenes super-G onsdag, der hun og Mowinckel skal forsvare Norges ære.

Sistnevnte må nå tåle spørsmål om hun er i sitt livs form.

– Jeg har ikke sett henne bedre. Nivået stiger for hver sesong. Hun er på sitt beste akkurat nå, konstaterte TV 2s alpinekspert Nina Haver-Løseth etter prestasjonene i Kronplatz og Cortina.

– Stemmer det? Er du i ditt livs form?

– Jeg håper det, flirer Mowinckel med kryssede fingre.

– Jeg føler meg i alle fall bra, komfortabel og trygg. Det gjør at jeg har alle muligheter til å gjøre det bra, og samtidig vite at det er lite som som kan stoppe meg. Nå er det min feil eller gevinst uansett hvordan det går nå.