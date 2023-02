– Jeg har drevet med sauer hele livet. Dette betyr veldig mye

OBERHOF (TV 2) Juni Arnekleiv (23) jubler for en råsterk VM-debut, men kan også juble neste gang hun sjekker bankkontoen.

Hun fikk verdenseliten til å måpe da hun gikk inn til en 12. plass i VM-debuten. Dagen etter fortsatte Juni Arnekleiv å imponere med 13. plass på jaktstarten.

– Jeg hadde tenkt at en 12. plass i VM er vilt bra, og hvis jeg skal være i nærheten av det må jeg gjøre et kjempeløp. Jeg gjorde et bra løp i dag og ble nummer 13, sier Arnekleiv.

Etter fulle hus på de to første skytingene søndag, gikk Arnekleiv plutselig inn til første stående i svært så celebert selskap.

IMPONERER I DEBUTEN: Juni Arnekleiv i aksjon under søndagens VM-jaktstart i Oberhof. Foto: Marte Christensen / TV2

– Jeg kom inn på stående og da så jeg at det stod Herrmann, Simon og Arnekleiv. Dette må være en film, eller nå må jeg være i himmelen, tenkte jeg. Det så jeg ikke komme, men det var sykt gøy å stå der.

Gleder bankkontoen

Det er ikke bare gode plasseringer Arnekleiv har sanket så langt i karrierens første VM.

12. plassen på sprinten sikret henne 3600 euro i premiepenger. Søndagens 13. plass på jaktstarten ga 3400 euro. Det gir en totalsum på 75.600 norske kroner.

– Jeg er ikke akkurat bortskjemt med penger, holdt jeg på å si, ler 23-åringen før hun fortsetter:

– Nei da, det er gøy at det er premiepenger og det er stor motivasjon bare det.

– Hva betyr denne summen for deg?

– For meg betyr det veldig mye. Jeg er jo fra en liten gård på Dovre og har drevet med sauer hele livet. Så det er ikke akkurat den største inntekten å sanke der. Så det er veldig gøy å gå inn litt penger.

Premiepengene i VM deles ut til de 30 øverste plasseringene i de individuelle øvelsene. 30. plass får 200 euro, mens vinneren mottar 25.000 kroner.

Det vil si at Johannes Thingnes Bø allerede har tjent inn en totalsum på 621.000 kroner, inkludert premiepengene fra miksstafetten (7500 euro per utøver på laget).