– Jeg har betalt en høy pris

ALPINLEGENDE: Lindsey Vonn er blant alpinsportens aller største. Hun har ett OL-gull, to VM-gull, samt fire totalseire i verdenscupen og 82 enkeltseire. Foto: John Walton

Hun har hatt så mange operasjoner at det begynner å bli vanskelig å holde tellingen. Lindsey Vonn (38) holder opp begge hendene og viser noen ekstra fingre når hun intervjues av USA Today.

– Det er mer enn to hender. Jeg hadde en operasjon for tre uker siden, sier alpinlegenden.

Det er over fire år siden karrieren var over, men hun føler den på kroppen hver eneste dag.

– Mitt høyre kne er i stort sett i konstant smerte, så jeg forsøker å håndtere det. Jeg har definitivt betalt en høy pris for suksessen jeg har hatt i min skikarriere, sier Vonn, og legger til:

– Men jeg angrer ikke på noe.

Drømmer om barn

Om noen måneder skal 38-åringen fått kneprotese. Det håper hun skal gjøre ting litt bedre.

– Målet mitt er at det gjør at jeg kan stå på ski med barna mine en dag, sier Vonn.

Hun har tidligere vært i forhold med superstjerner som Tiger Woods og tidligere NHL-spiller P.K. Subban.



GLAMORØST PAR: Lindsey Vonn avbildet med kjæresten Diego Osorio under US Open mandag. Foto: Matthew Stockman/Getty Images/AFP

Siden 2021 har hun datet Diego Osorio, som er skuespiller og grunnlegger av et tequila-merke. Hun har aldri uttalt seg offentlig om forholdet, men åpner opp om drømmen om å bli mor.

– Jeg er den eldste av fem barn. De tre yngste var trillinger, og jeg byttet mange bleier, fulgte de til skolen og lagde lunsjene deres. Jeg mener foreldrene min gjorde en fantastisk jobb. Jeg ville elsket å legge til ting jeg har lært gjennom livet i prosessen det er å oppdra et barn, sier 38-åringen.

Søvnproblemer

På vei mot der hun er i dag, har hun fått smake sin del av motgang. Skadeproblemer er en ting. Siden hun gjennomgikk sin første operasjon i 2013 har også søvnproblemer og depresjon preget henne.

– Jeg begynte å slite med søvnen og det ble en nedadgående spiral der jeg hadde mye angst og det ble bare verre og verre. Og åpenbart har jeg hatt min andel av operasjoner i livet. Den sammensatte effekten av alle de tingene hjalp ikke meg eller søvnmønsteret mitt, sier Vonn.



Problemet fortsatte i ni år før hun konsulterte en doktor. Da ble hun foreskrevet et legemiddel som brukes mot insomnia.

– Det har vært en stor forandring for meg. Endelig får jeg den søvnen jeg så desperat hadde behov for.

– Et tegn på svakhet

I tillegg har hun fått hjelp av psykologen Armando González. Da hun møtte ham kunne hun ta tak i ting hun slet med gjennom hele sin aktive karriere.



– Å være på reise da jeg sto på ski var veldig vanskelig for meg. Jeg har slitt med depresjon siden jeg var tenåring. Å skrive dagbok er noen som virkelig har hjulpet meg. Nå er mental helse noe alle snakker om, men da jeg konkurrerte var det absolutt ikke det og det var et tegn på svakhet om du slet med noe, forklarer Vonn.

OL-VINNER I 2010: Men selv om hun hadde enorm sportslig suksess, var ikke alt bare fryd og gammen for Linsey Vonn. Foto: AP Photo/Luca Bruno

Hun takker utøvere som Michael Phelps, Naomi Osaka og Simone Biles for å snakke åpent om mentale utfordringer. Åpenheten kan gjør det enklere for dagens utøvere å få hjelp. Slik var det ikke for Vonn.

– Å snakke med noen var ikke et alternativ. Jeg holdt det bare inni meg og skrev det i dagboken min. Det var min måte å håndtere det på.