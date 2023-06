I jakten på de avgjørende hundredelene har de inngått et nytt samarbeid. For Lucas Braathen har det foreløpig ført til mest frustrasjon.

– Helt horribel, oppsummerer Braathen egen innsats, mens lagkamerat Aleksander Aamodt Kilde gliser godt ved siden av.

De siste to timene har han i frustrasjon hamret tennisballer i veggen og ropt ut sin frustrasjon, til underholdning for lagkameratene.

Foreløpig står ikke tennisferdighetene helt i stil med viljen til den eksentriske krølltoppen.

– Jeg skjønner ikke hvem som foreslo at vi skulle ha tennis. Treneren min vet at jeg har seriøse temperamentsproblemer. Tennis er en ekstremt dårlig idé for sånne som meg. «Garda» var også bare møkk. Jeg var forbanna hele tiden, sier han om uken ved Gardasjøen i Italia, hvor alpinlandslaget fikk terpet på tennisferdighetene.

– Han sa ikke et ord etter turneringa vi hadde der nede, legger Kilde til og smiler.

IMPONERTE: Aleksander Aamodt Kilde og lagkameratene viste lovende takter på tennisbanen tirsdag. Foto: Chrisrémy Berrefjord / TV 2

Nytt samarbeid

– Hva tenker du om raseriutbruddene hans?

– Vi kjenner jo Lucas. Han er blid igjen nå. Heldigvis er han ikke langsint, svarer Kilde til bekreftende nikk av Braathen.

Tirsdag var herrelandslaget i alpint samlet i Oslo Tennisarena for en økt med instruktører fra Norges Tennisforbund.

– Vi blir litt og litt bedre for hver gang, men jeg føler meg superdårlig hver gang jeg returnerer, for jeg venter at jeg skal være dobbelt så god, men så er jeg bare litt bedre. Vi må stole på det trenerne sier med at vi blir hakket bedre for hver gang.



Alpinlandslaget og tennisforbundet har nylig inngått et samarbeid, og selv om tenningsnivået er høyt under kampene og frustrasjonen stor også i etterkant for Braathen, koser han seg på tennisbanen og tror at de kan få mye ut av samarbeidet.

– Vi får kjempeverdi av å være her. I alpinlaget utfordres vi alltid på nye idretter. Det finnes alltid en rød tråd. En del av oppgaven vår er å finne den røde tråden for hva vi kan ta med oss fra tennisen inn i alpint. Alpint er en så allsidig idrett, du får igjen for alt. Det er kult å være her med aller beste trenerne, sier 23-åringen.

VERDIFULL TRENING: Lucas Braathen tror, tross frustrasjon underveis, at han og lagkameratene kan få mye ut av å spille tennis. Foto: Chrisrémy Berrefjord / TV 2

Også Kilde tror sommertrening med tennis kan bidra til at de norske alpinistene kjører raskest ned bakkene til vinteren.

– Hva får dere som alpinister ut av det å spille tennis?

– Det er det å vite hvor du er til enhver tid, kroppsbeherskelse. Vi får jobbet med sideforflyttinger. Det blir på en måte som å gå fra innerski til ytterski. Det gir oss ekstremt mye og er noe vi bør gjøre ofte. Vi får også øvd på reaksjon. Du får noe mot deg her som er uventet og du er nødt til å reagere raskt. Det er veldig overførbart til alpint, svarer veteranen.

– Det smerter å si

De to norske alpint-essene sitt humør da de møtte TV 2 etter økten var noe preget av en kamp underveis, hvor eldstemann til slutt sikret seg nok en seier.

– Det var en jevn kamp. Jeg skal ikke si hvem som vant. Det er ganske klart hvem som gjorde det, er det ikke? Spør Kilde og ser bort på Braathen.

– Vi har spilt ekstremt jevnt alle de tre kampene mellom oss i pre-season, svarer han.

OPP TIL KAMP: Lucas Braathen og Aleksander Aamodt Kilde møtes 29. juni til showkamp under NM i tennis. Foto: Chrisrémy Berrefjord / TV 2

– Pre-season, gjentar Kilde og ler, før også Braathen smiler av egne valg av ord.

Under NM i tennis på Frogner i Oslo skal de to kameratene møtes til en prestisjetung showkamp den 29. juni. Der håper han å endelig slå Kilde også på tennisbanen.

– Jeg tror at du har vunnet med ett poeng alle gangene de tre gangene vi har møttes. Han får dessverre favorittstempelet, så vidt det er. Det smerter å si på tv, sier Braathen.

– Tror du at du takler presset?

– Det tror jeg at skal gå fint. Det er bare å slå han i starten, så mister han det helt og kommer aldri opp igjen, svarer Kilde og gliser.

– Det har jeg ingen kommentar til. Det er helt feil, sier Braathen til latter fra Kilde.