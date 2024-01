Se «En varslet skandale» om Besseberg-saken på TV 2 Play fra 9. januar.

Tirsdag begynner rettssaken mot tidligere skiskytingstopp Anders Besseberg i Buskerud tingrett i Hokksund.

– Jeg føler meg trygg på at han har gjort det han står tiltalt for, og jeg håper at han blir dømt for det han har gjort, sier den svenske skiskytingsstjernen Sebastian Samuelsson til TV 2.

Besseberg står tiltalt for grov korrupsjon.

– Jeg er først og fremst veldig glad for at rettssaken kommer i gang. Jeg er veldig nysgjerrig på å høre Besseberg selv, for han har ikke sagt veldig mye til nå, så det blir interessant, sier Samuelsson.

Dette er «Besseberg-saken» Besseberg har i flere år blitt etterforsket av en rekke ulike instanser for, blant annet, å skulle ha mottatt bestikkelser, dekket over russisk doping, og grov korrupsjon i sitt virke som president i Det internasjonale skiskytterforbundet (IBU).

Økokrim i Norge har etterforsket påstander om grov korrupsjon, mens politiet i Østerrike har etterforsket påstander om bedrageri og dopingsvindel. Begge disse etterforskningene pågår fortsatt. Biathlon Intergrity Unit (BUI) har etterforsket saken på vegne av Det internasjonale skiskytterforbundet (IBU) og idretten. Anklagene mot Besseberg og Nicole Resch (tidligere generalsekretær i IBU) ble første gang fremsatt av Verdens antidopingbyrås etterretning og etterforsknings-avdeling (WADA I&I) høsten 2017. I oktober samme år innledet østerriksk politi sin etterforskning. I april 2018 gjennomførte østerriksk politi razziaer i hjemmene til Besseberg og Resch, samt i IBUs hovedkvarter i Salzburg. Østerriksk politi bekreftet da at anklagene handlet om korrupsjon på i overkant av to millioner kroner, samt bedrageri knyttet til doping. 12.april 2018 trakk Besseberg seg fra presidentvervet i IBU etter 26 år i jobben. Tidlig i 2019 ga WADA I&I over arbeidet sitt til External Review Commission (ERC), en kommisjon IBU hadde satt ned for å undersøke anklagene mot Besserbeg og Resch. I juli 2019 ba østerriksk politi om at norsk politi skulle overta deler av etterforskningen av Besseberg, noe Økokrim gjorde i mars 2020. Fra da av etterforsket Økokrim anklagene om grov korrupsjon, mens østerriksk politi fortsatt etterforskningen om bedrageri og dopingsvindel. 28.januar 2021 publiserte ERC den mye omtalte «Besseberg-rapporten», hvor en rekke anklager ble fremmet - inkludert korrupsjon, mottak av bestikkelser/gaver, bruk av prostituerte, og at Besseberg skal ha hjulpet russiske utøvere unngå dopingetterfølgelse. 17.april 2023 tok Økokrim ut tiltale mot Besseberg. I anklagen beskyldes Besseberg for å ha mottatt tre klokker til en samlet verdi av 343 00 kroner, for å ha akseptert tilbud om bruk av prostituerte i en årrekke, for å ha blitt påspandert en rekke eksotiske jaktturer, samt disponert en bil i åtte år som en av samarbeidspartnerne til IBU betalte for. Rettssaken i Buskerud tingrett begynner 9. januar.

Tarjei Bø ser frem til utvikling i saken.

– Det er alvorlig. Vi har ventet litt på at det skal sette i gang, for det har preget overskriftene i flere år. Alle som har vært involvert i skiskyting, har lyst til å få det ut av verden og få to streker under svaret, sier han til TV 2.

– Da det kom ut, var det veldig wow for alle involverte. Vi fikk det slengt i trynet. Det var masse rykter og overskrifter. Det var vanskelig å sjonglere hva som hadde skjedd og ikke, hva som var rykter og fakta. Alle ser kanskje frem til å få svar på hva som egentlig har skjedd. Det tror jeg er bra for han og alle som har noe med skiskyting å gjøre, sier Tarjei Bø.

FØLGER MED: Tarjei Bø, her med daværende IBU-president Anders Besseberg under Sotsji-OL i 2014. Foto: Heiko Junge / NTB

Det er spesielt noe skiskytterduoen ønsker å få vite mer om.

– Det er mange gale saker som kommer til å bli behandlet. Dopingsaken føles ekstra interessant, å se om det er mer info å få der, sier Samuelsson.



– For min og lagets del er det viktigste dopingbiten med Russlands dopingprøver, hva som har skjedd der, om det er gjort noe som ikke er lovlig eller brudd på fair play. Det er ting som har preget overskriftene som er mer utenomsportslig som vi ikke har så mange meninger om, sier Bø.

Verken Advokatfirmaet Hjort eller Anders Besseberg ønsker å kommentere anklager før saken skal behandles i retten.

– Besseberg ser frem til å få forklart seg sammenhengene om saken neste uke, skriver advokat Mikkel Toft Gimse i en e-post til TV 2 torsdag kveld.