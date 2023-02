Den spesielle episoden Frida Karlsson sikter til utspant seg under en treningssamling foran årets langrennssesong.

Det skjedde noen måneder etter den overraskende nyheten om at Karlsson, i tillegg til Maja Dahlqvist og Linn Svahn, valgte å stå utenfor landslaget og heller trene for seg selv inn mot sesongen som ventet.

Noe som også blir behørig omtalt i den svenske Viaplay-dokumentaren "Gulddrömmar - vinnare i längden".

I et klipp kan man se hele det svenske landslaget trene på en fotballbane i Torsby. Forbi spaserer en lettere brydd Maja Dahlqvist, som hadde sitt eget treningsopplegg i samme område.

Like etter kom Frida Karlsson også gående forbi landslagsutøverne som trente.

– Jeg fikk en «walk of shame-følelse». Landslaget hadde samlet seg på fotballbanen for litt morgenaktivering, også kommer jeg forbi og går helt alene mot skitunnelen, forteller Karlsson.

VANT SAMMEN: Maja Dahlqvist, Frida Karlsson, Jonna Sundling og Ebba Andersson tok OL-bronse på stafetten i 2022. Under årets sesongforberedelser var det kun Sundling og Andersson som ble værende med landslaget. Foto: Vegard Grøtt / BILDBYRÅN

Aftonbladet har også omtalt saken.

Det fikk stor medieoppmerksomhet både i Norge og Sverige da de svenske stjernene Frida Karlsson, Maja Dahlqvist og Linn Svahn bestemte seg for å satse på egenhånd.

– Årsaken bak beslutningen i mai var at jeg kunne holde i min røde tråd. Slik at jeg ikke føler at jeg skal behøve å endre så mye på den når jeg drar på landslagsleir, slik som det har vært litt.

Da TV 2 møtte den svenske skistjernen foran Toppidrettsveka i august, fortalte hun også om den store avgjørelsen.

– Jeg har i noen år forsøkt å påvirke virksomheten rundt landslaget. Det er umoderne hvordan det jobbes der. Det har tatt energi å se at det ikke har blitt noen forandring, sa Karlsson til TV 2.

– Hadde jeg ikke gjort det i år (forlatt landslaget), hadde jeg nok bare skjøvet på det. Jeg er nysgjerrig på å prøve ett år på egenhånd.

Så langt har inneværende sesong endt med fire verdenscupseirer for Karlsson, i tillegg til sammenlagtseieren i Tour de Ski.