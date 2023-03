– Jeg betaler 200.000 kroner for å få det

HOLMENKOLLEN (TV 2): Tarjei Bø tok til Instagram for å få råd.

Før Tarjei Bø måtte stå over verdenscuprunden i Östersund på grunn av koronasmitte, hadde han hatt en strålende helg i tsjekkiske Nove Mesto.

Andreplass på både sprint og jaktstart var strålende resultater - det var bare ett problem:

Nok en gang stod lillebror og verdenscupvinner Johannes Thingnes Bø på toppen av pallen.

I god tid før helgens verdenscupavslutning i Holmenkollen tok Tarjei Bø rett og slett til Instagram hvor han publiserte et bilde av seg selv med følgende tekst:

«Det har vært veldig god skiskyting fra meg i det siste, men jeg kan fortsatt ikke slå min bror. Vennligst kommenter hvordan.», skrev eldstebror Bø spøkefullt og påpekte at et godt nok råd vil bli belønnet med penger.

– Hobby-triksene fungerer ikke

Innlegget fikk nærmere 200 kommentarer, blant dem et råd Fabien Claude.

«Gi ham covid. Nei det stemmer, det hjelper ikke», skrev den franske skiskytteren og refererte til at Thingnes Bø var best selv med positive koronatester i Nove Mesto.

– Det var masse bra, drap er vel egentlig det eneste som ikke har kommet opp, egentlig, sier Bø og ler før han fortsetter:

– Jeg tenker at jeg må rydde ham av veien hvis dette skal gå, så alle disse hobby-triksene de kom med de fungerer ikke. Det var vel de litt klassiske barndomsaktivitetene som å låse han inne på rommet, skru på børsa og sånt. Jeg venter fortsatt på det der mord-oppdraget.

– Du skrev jo også at du var villig til å betale for det beste rådet. Hvor mye ville du gitt?

– Jeg ville gitt masse for å komme foran Johannes, faktisk.

– Har du en sum?

– Vi kan lage en budrunde her. Hvis jeg vinner og Johannes blir nummer to nå til helgen, hadde jeg lagt 200.000 på bordet. Så hvis noen klarer å fikse det, tar vi det, gliser Tarjei Bø.

Thingnes Bøs råd til broren

– 200.000, ja ... Da er det ikke pengene det står på for å slå meg, så det er sterk motivasjon, sier Thingnes Bø med glimt i øyet.

Gjemme brorens ski, gi ham for små skistøvler, eller fjerne kuler fra våpenet er noen av rådene Tarjei Bø har fått i kommentarfeltet.

– Det var jo veldig billige triks, da. Spørs om han ikke må ty til vanskeligere saker enn det der, tror jeg, sier Thingnes Bø og legger til:

– Jeg tror det eneste han vil er å slå meg på ærlig og redelig vis, så det er det beste tipset jeg gir ham.

BRØDREDUELL: Tarjei Bø og Johannes Thingnes Bø etter jaktstarten i Nove Mesto. Foto: Joel Marklund / BILDBYRÅN

Skiskytter-brødrenes lagkamerat, Endre Strømsheim, tror Tarjei Bø må belage seg på å tømme kontoen for mer enn 200.000 for et ekte vinner-råd.

– 200.000? Jeg tror rådet for å slå Thingnes Bø er mye dyrere enn det. Det er vel mange som har prøvd i hele år og ingen som har klart å finne ut av det, sier Strømsheim.

– Med 200.000 går han vel akkurat i pluss hvis han klarer å slå ham. Det har jo blitt ganske godt betalt å vinne skirenn og å slå Johannes, sier Vetle Sjåstad Christiansen.

– Et av rådene var å stjele skiene til Johannes. Hva tror du om det?

– Jeg tror Tarjei har prøvd å stjele skiene til Johannes i alle år, og det har han fått til også uten at det har hjulpet. Så det var et dårlig råd i så fall, ler Sjåstad Christiansen.

Om Tarjei Bø klarer å slå lillebror Johannes Thingnes Bø ser du på TV 2 Direkte og Play fra torsdag i sesongens siste verdenscuprunde.