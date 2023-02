– Jeg begynner å lure på om det er han som er god, eller om vi er helt elendige

SUVERENT: Med løpere på vei ut fra siste skyting, går Johannes Thingnes Bø over målstreken på jaktstarten. Foto: Marte Christensen / TV2

Johannes Thingnes Bø var totalt utilnærmelig på jaktstarten under VM i skiskyting.

Med 20 treff og beste langrennstid var det umulig å gjøre noe med den suverene nordfjordingen - for selv om Sturla Holm Lægreid også var feilfri på standplass, kunne han ikke gjøre noe med at forspranget bare økte og økte.

En seiersmargin på ett minutt og elleve sekunder er det sjelden man ser, spesielt når vinneren stoppet opp og feiret i en honnør til Erling Braut Haaland.

Skaper frykt

Selv beskriver han løpet, som var hans 18. seier på 21 løp denne sesongen, som sitt beste noengang.

– Johannes som vi møter her i dag, han tror jeg ingen kunne slått gjennom tidene. Han er bare så ekstremt god, så vi får nesten bare vente til han er litt dårligere, sier sølvvinner Sturla Holm Lægreid.

– Vi har trent sammen siden jeg kom inn på laget i 2020. Johannes har vært ekstremt god hele tiden, men nå begynner han å virkelig stabilisere seg og er blitt den utøveren som alle frykter.

FELLES GLEDE: Gull- og sølvvinner Johannes Thingnes Bø og Sturla Holm Lægreid. Foto: LISA LEUTNER

Også Vetle Sjåstad Christiansen, med en ny topp seks-plassering, er glad for å kunne dra nytte av lagkameraten på trening. Han flirer og sier:

– Jeg er litt tom for superlativer om ham. Jeg begynner å lure på om det er han som er god, eller vi som bare er helt elendige.

– Det er ekstremt imponerende det han gjør. Martin Fourcade og Ole Einar Bjørndalen har nok holdt samme nivået på sitt beste, men han begynner å nærme seg faretruende på det de to i antall seiere og medaljer.

Brødre og legender

Tarjei Bø er i en alder der han kom inn på laget med Ole Einar Bjørndalen fortsatt aktiv og han så Martin Fourcade på det råeste. Han er likevel klar i talen:

– Det er vanskelig å si så mye mer enn at han er desidert den beste skiskytteren som jeg har sett live, sier Tarjei Bø, som er imponert av hvordan broren takler presset.

LAGSUKSESS: Fire av de seks beste på jaktstarten var norske. Laget jubler. Foto: CHRISTOF STACHE

– Det er jo det som kjennetegner en vinner. Han er jo en vinner av rang og han var ganske trygg på at han skulle prestere her.

TV 2s skiskytingekspert, Ole Einar Bjørndalen, er mestvinnende på det internasjonale toppnivået med 95 triumfer. Martin Fourcade hadde 83, mens Thingnes Bø nå er oppe på 68 individuelle seiere.

– Det han gjør nå er helt vanvittig. Han er uslåelig for øyeblikket. Jeg tror aldri han har vært så god som det han er nå. Og Johannes har gått mange gode skirenn. I OL sist så var han den råeste utøveren, og nå tror jeg han slår det også. Nå kan man tenke at han kan vinne alle sju øvelsene her i VM.

TV 2-EKSPERT: Ole Einar Bjørndalen. . Foto: Ingrid Wollberg / TV 2

– Er han så god at vi kan begynne å kalle han tidenes beste skiskytter?

– Ja, det er bare helt vilt det han leverer. Han får bare holde på noen år til så blir han det.

– Bedre enn deg også?

– Ja, humrer Bjørndalen.

– Det er mange flere renn, så bare et par år til så er han forbi.

Svenskene lever i håpet

Også utenlandske konkurrenter bøyer seg i støvet.

– Det han gjør er ekstremt. Det er ikke bare det at han tar gullet, men han skyter også 20 treff. Det er utrolig imponerende. Det er mange øyne på han og mye press, så at han får til det han gjør er bare ekstremt bra, sier svenske Sebastian Samuelsson.

– Han viser hva som er mulig å få til. Det blir selvsagt tungt å hente inn minuttene på han denne sesongen, men med god trening denne sommeren så finnes det kanskje en sjanse?, sier bronsevinneren fra jaktstarten med håp i stemmen.

BLANDET SEG INN: Svenske Sebastian Samuelsson brøt opp den norske dominansen og tok bronse. Foto: CHRISTOF STACHE

Quentin Fillon Maillet vant to gull i OL i Beijing og tok også sammenlagtseieren i verdenscupen forrige sesong. Nå er han ikke i nærheten av sin norske konkurrent.

– Johannes er i en helt fantastisk form. Han bommer ikke på skytebanen eller taper i løypa. Han er en veldig sterk utøver, og det er hele det norske laget. Jeg er veldig imponert over resultatene deres, sier franske Quentin Fillon Maillet.