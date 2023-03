Jarl Magnus Riiber tok sitt fjerde VM-gull på én uke – fikk kritikk av lagkamerat etter målgang

Fire av fire gull: Jarl Magnus Riiber er kongen av kombinert-VM i Planica. Han kom i mål i ensom majestet.

Et fantomhopp sørget for at 25-åringen ledet med 36 sekunder før langrennsdelen. Seieren var aldri truet og Riiber tok seg tid å stoppe opp like før oppløpet. Så bukket han til publikum, før han fortsatte til mål.

Det var det ikke alle som likte.

Se stuntet til Riiber under. Bilder med tillatelse fra NRK.

– Det grenser til hovering. Det syns jeg han skal holde seg for god for. Han får heller gå ordentlig til mål og så får vi glede oss over idrettsprestasjonen hans. Han driter oss ut nok på idrettsbanen for tida. Han får stå for det selv, sier lagkamerat Jørgen Graabak om Riibers manøver like før mål til NRK.

– Akkurat i dag må jeg få lov til det, svarer Riiber på kritikken fra lagkameraten.

Han hentet inspirasjon fra en annen, suveren idrettsutøver.

– Det var veldig inspirerende å se Johannes Thingnes Bø i skiskytter-VM. Jeg lot meg inspirere, gliser Riiber.

En annen lagkamerat, Espen Andersen, likte det Riiber gjorde.

– Jeg syns han kunne gjort det hver runde. Jeg hyller det, kult at han «shower» litt.

Dobbelt norsk: – Betyr mye

Jens Lurås Oftebro imponerte og sikret dobbelt norsk. Han kom i mål drøyt minuttet bak suverene Riiber.

Johannes Lamparter fra Østerrike sikret bronsemedaljen.

– Det smaker veldig godt med sølv. Det betyr mye, sier Lurås Oftebro til NRK.

KOMPISKLEM: Jens Lurås Oftebro og Jarl Magnus Riiber. Foto: Heiko Junge Les mer PALLEN: Jens Luraas Oftebro, Jarl Magnus Riiber og Johannes Lamparter. Foto: Gintare Karpavici / BILDBYRÅN Les mer GLISER: VM-kongen Jarl Magnus Riiber. Foto: Heiko Junge Les mer GODT HUMØR: De norske medaljevinnerne med resten av det norske teamet. Foto: Heiko Junge Les mer

Lørdagens triumfferd sikret Riibers åttende VM-gull i karrieren. Det har ingen klart før ham. Veteranen Eric Frenzel fra Tyskland står med sju gull.

– Det å kjøre rent bord her, har gjort opp for alt det dårlige, sier Riiber til statskanalen.

Verdens beste kombinertløper de siste sesongene har hatt en vanskelig inngang til mesterskapet i Slovenia.

Bare tyske Johannes Rydzek har klart kunststykke å ta fire av fire gull i ett og samme mesterskap. Tyskeren tok fire av fire gull i Lahti i 2017.