Jansrud blir alpinekspert i Viaplay

Kanalen opplyser om ansettelsen i en pressemelding tirsdag. VG omtalte den først.

– Å bli ekspert for Viaplay er noe jeg gleder meg til, og noe jeg har lyst til å gjøre med bakgrunn i min kjærlighet til alpint. Jeg tror jeg kan klare å formidle sporten på en ny måte, slik at flere får forståelse for hvilken fantastisk og sammensatt idrett dette er, sier Jansrud i en uttalelse.

Jansrud mener at norsk alpint er inne i en gullalder uten sidestykke. Han tror at den gullalderen vil vare i mange år framover.

– Akkurat nå ser jeg rett og slett fram til at sesongen kommer i gang. Fartsrenn i Zermatt i november blir mildt sagt spennende. Deretter følger klassiker på klassiker fram mot et naturlig høydepunkt med VM i Courchevel. Jeg gleder meg utrolig til å være i studio, i kommentatorboksen og i mixed sone i løpet av disse månedene, og jeg tror det blir mange oppturer for the Attacking Vikings, sier han.

Jansrud avsluttet sin aktive karriere etter OL i Beijing sist sesong.