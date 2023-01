Irritert Stöckl: – Helt unødvendig

Alexander Stöckl var tydelig på hva han mente om juryens avgjørelse både før og etter finaleomgangen.

– Juryen gir en gave til Kubacki med at de går ned en bom før slutten. Helt unødvendig. Ingen hoppet for langt.

Før Graneruds største utfordrer, Dawid Kubacki, skulle ut i duell og sitt førstehopp, valgte juryen å gå ned enda én avsats - fra bom åtte til sju.

KLAGER: Alexander Stöckl var misfornøyd med juryen. Foto: Geir Olsen / NTB

Det ga polakken rikelig med plusspoeng sammenlignet med Granerud - 4,3 for å være helt presis.

Kubacki vant til slutt rennet 3,5 poeng foran nordmannen.

– Det var en veldig fin gave Kubacki fikk av juryen, så takk til dem, sa landslagstrener Alexander Stöckl til TV 2 etter førsteomgang.

Etter rennet var Stöckl fortsatt irritert.

– Dere må finne ut av hvem som er juryen og snakke med de folka. Én av dem kan norsk.

Dette sier juryen

TV 2 tok treneren på ordet, og ringte opp teknisk delegat (TD), Geir Steinar Loeng.

– Vi har sikkerhet som første- og andreprioritet. Og rettferdighet på tredjeplass. Vi hadde et vanskelig nedslagsområde, det var glatt nedi der, innleder han.

Han forklarer Kubacki-valget slik:

– Det er bare å se på resultatene fra kvaliken. Da var det stor avstand mellom Kubacki og resten av feltet. Jeg tar heller kritikk for denne type avgjørelser, enn at noen skader seg, sier Loeng som understreker at juryen på tre var samstemte i beslutningen.

Kubacki hoppet 128 meter og vant tirsdagens kvalik.

KUNNE JUBLE: Dawid Kubacki vant onsdagens renn. Foto: CHRISTOF STACHE

– Utrolig vanskelig bakke

– Det er en utrolig vanskelig bakke å handtere med kort avstand mellom K-punkt og bakkestørrelse. Flere hoppet over bakkestørrelsen til tider og da må vi tenke på sikkerheten til hopperne, sier Loeng.

– Det var mye som skjedde, og vi måtte ta avgjørelsen på kort tid.

– Forstår du frustrasjonen til Stöckl?

– Jeg skjønner engasjementet, men hoppernes sikkerhet er førsteprioritet.

Granerud tar jury-avgjørelsen med knusende ro:

– Det er ikke juryen som gir seieren til Kubacki, sier dagens andremann.