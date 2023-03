Irritert Granerud: – Gidder ikke å brekke beina for dette

Med et svev på 238 meter endte Granerud 15,6 poeng bak Stefan Kraft. Det ble østerriksk kvalifiseringsseier etter et hopp som var én meter lenger.

Kraft kappet med det innpå Graneruds luke i kampen om Raw Air-tittelen.

– Det kjentes veldig bra ut. Jeg er veldig fornøyd med hoppet. Jeg var ikke i nærheten av å lande der den grønne streken var. Jeg vet da søren hva jeg skulle gjort, sier Granerud til TV 2.

Granerud var ikke fornøyd med den grønne streken i bakken.

– Det er i hvert fall ikke forsvarlig å hoppe dit, sier Granerud.

238 METER: Halvor Egner Granerud ble nummer tre i Vikersund-kvalifiseringen. Foto: Geir Olsen / NTB

– Da jeg kom over kulen og så den grønn streken, tenkte jeg «næh, næh». Jeg skal ikke hoppe 250 meter her i sånn bakken er nå, så jeg synes jeg hoppet langt nok og landet hardt nok. Skal jeg hoppe lengre, skal det være bedre forhold, så jeg satser på at jeg får enten flere plusspoeng eller lavere fart i morgen, fortsetter hoppstjernen.

Granerud bekrefter det irriterer ham.

– Ja, jeg blir jo det. Jeg gidder ikke å brekke beina for dette her. Jeg kunne stått ut hoppet bedre og hoppet et par meter lengre, og da kunne sikkert landingen vært lettere også, men vi er på dag åtte på rad, sier han.

– Altså, all forskning så langt i vinter tilsier at jeg hopper bedre enn Kraft. Hvis jeg da skal hoppe 250,5 meter for å slå ham, er det et eller annet gærent. Jeg skal ikke hoppe 250 meter i bakvind i denne bakken, fortsetter Halvor Egner Granerud.

Mister kontrollen

Johann André Forfang ble nest best av de norske på sjetteplass etter et hopp på 231,5 meter. Videre til lørdagens renn er også Bendik Jakobsen Heggli (211,5), Daniel-André Tande (205,5), Robert Johansson (194,5), Kristoffer Eriksen Sundal (208,5), Fredrik Villumstad (196), Joacim Ødegård Bjøreng (188,5), Marius Lindvik (184) og Sondre Ringen (173). Plassering i topp 40 ga avansement.

Alle de seks første på start var norske hoppere. Lav fart og mislykkede svev gjorde det umulig for Anders Håre (108 meter) og Anders Fannemel (135) å kvalifisere seg.

Benjamin Østvold droppet kvalifiseringen etter fallet han hadde i prøveomgangen tidligere på ettermiddagen. Da mistet Lensbygda-hopperen kontrollen over kulen og fikk begge skiene slått av seg i landingen høyt oppe i mammutbakken. Deretter rutsjet han nedover unnarennet på ryggen og på siden.

Etterpå reiste 22-åringen seg umiddelbart på sletta og vinket til de frammøtte, men det ble ingen kvalik på ham.