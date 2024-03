Innboksen koker: – Folk ønsker meg død

Se Raw Air fra Holmenkollen på TV 2 Play hele helgen.

I midten av februar sprakk nyheten om at de norske hopperne ønsker et nytt trenerteam inn mot VM-sesongen 2024.

Det har skapt reaksjoner både den ene og den andre veien. Akkurat det har Johann André Forfang fått kjenne på.

– Tidvis så er det kjedelig å få mye folk som skal mene ting om deg personlig. Det kjenner jeg tidvis litt på. Men gode, sportslige resultater har hjulpet meg personlig, sier Forfang til TV 2.

28-åringen fra Tromsø møter TV 2 for en kaffe i Trondheim.

KURERER GRUFF: Og kanskje trengs det mer enn én kopp for Johann André Forfang. Foto: Per-Atle Karlsen

Det spørs imidlertid om det trengs mer enn én kopp for å kurere all gruffet som har oppstått internt i hopplandslaget de siste ukene.

– Det tar helt klart energi. Det er mange folk som skal ha svar på ting, kontakt og møter her og der. Alt som ikke server fokuset vårt på prestasjonen i hoppbakken, det virker jo tappende på et vis. Det er ikke en optimal situasjon, det er det ikke, innrømmer Forfang.

– Folk ønsker meg død

Det er ikke bare den interne støyen som har påvirket Tromsø-hopperen de siste ukene.

TV 2 har sett deler av innholdet på Forfangs ulike innbokser på telefon og sosiale medier. Der har Forfang, som talsmann for utøverne, for alvor fått kjenne på folkets vrede.

– Ja, så til de grader. Jeg har aldri opplevd så mye meldinger av folk som virkelig ønsker å trykke meg ned. Det har vært en ny opplevelse og en litt kjedelig erfaring jeg helst skulle ha vært foruten, sier Forfang, og utdyper:

DYSTER LESING: Selv om det har tikket inn ganske grove meldinger på Forfangs telefon den siste tiden, lar han seg ikke skremme av nettrollene. Foto: Per-Atle Karlsen

– Det er alt fra folk som ønsker meg død, til at jeg bare skal legge opp. Det er harde tilbakemeldinger, det er det.

Landslagshopperen føler seg allikevel ikke truet av de som gjemmer seg bak et tastatur.

– Jeg ser jo for meg at de folkene som velger å skrive slik til meg ikke har sett for seg at de skal møte meg på noe tidspunkt. Det er ganske trygt å sitte bak tastaturet. Det er uansett kjedelig at folk har slike tanker om meg, som jeg ikke føler er fortjent heller, sier han, og understreker at han klarer seg fint.

– Jeg føler fortsatt støtte fra de jeg føler at jeg trenger det fra. Folk som er nær meg og de som kjenner meg er med på å bygge meg opp. Det har hjulpet meg veldig i den tiden som har vært.



Kryptisk melding

At reaksjonene har vært mange etter at hopperne krevde Alexander Stöckls avgang er det liten tvil om.

Østerrikeren har ledet det norske hopplandslaget siden 2011.

SMARBEID FOR FALL: Tonen har vært bedre mellom Alexander Stöckl og Johann André Forfang. Foto: Rudi Jakobsen / TV 2

– Skjønner du at det kan være vanskelig for «hvermannsen» å forstå at det plutselig, i alle fall for omverdenen, har blitt en front dere og trenerteamet?

– Ja, hvis man går inn i det med et premiss om at dette er plutselig, så skjønner jeg at det er forvirrende.

– Men det er ikke plutselig?

– Altså, jeg kan ikke gå inn i detaljene, dessverre.

Forfang gjentar flere ganger i løpet av intervjuet at han ikke kan gå inn i sakens detaljer. Han er allikevel tydelig på at partene snakker sammen på en mer sivilisert måte enn det tidvis kan oppleves som i mediene.

– Hele situasjonen er veldig dramatisk. Det skrives store overskrifter og det blinker i både rødt og gult på nettavisene. Det er ikke helt det inntrykket vi har når vi setter oss ned og snakker sammen. Vi snakker bedre sammen enn det blir gitt uttrykk for at det gjøres i mediene. Konflikt er uansett leit. Det er ikke noe vi hadde ønsket.

Raw Air uten treneren

Fredag 8. mars starter Forfang og de andre norske hopperne kvalifiseringen til Raw Air.

Det skjer uten Alexander Stöckl.

– Kan du se for deg at du kan samarbeide med Stöckl igjen?

«INGEN KOMMENTAR»: Forfang vil ikke gi et klart svar på hvorvidt han tror han kan samarbeide med Stöckl i fremtid. Foto: Terje Pedersen

– Det har jeg ingen interesse av å kommentere nå. Jeg er utøverrepresentant og uttaler meg på vegne av utøvergruppen. Hva jeg mener personlig ønsker jeg ikke å dra fram i mediene her og nå, svarer Forfang.

En avgjørelse rundt Stöckls fremtid kommer uansett neppe med det første. Nå er det konkurranse og Raw Air som gjelder for tromsøværingen og resten av hopplandslaget.

– Vi har gledet oss veldig til å hoppe på hjemmebane. Det er kule bakker vi skal hoppe i, det er artig med hjemmepublikum, så dette er noe vi alltid gleder oss til.



PÅFYLL: Kanskje kan kaffen til en av Norges beste baristakunstnere, Tore Øverleir, være det energipåfyllet Forfang trenger før sesonginnspurten. Foto: TV2

Konkurransen starter i Holmenkollen, før utøverne i neste uke reiser videre til Trondheim og det som har blitt Forfangs desiderte hjemmebane: Granåsen.

– Snart har jeg jo bodd like lenge i Trondheim som jeg bodde i Tromsø under oppveksten. Det har blitt mitt hjem og Granåsen har blitt der jeg har formet meg som skihopper opp igjennom. Det er helt klart noe spesielt, sier han og legger til:

– VM er det som kanskje blir mitt største mål i karrieren så langt. Det blir deilig å kjenne litt på de følelsene igjen under prøve-VM. Hjemmebane, i Granåsen, hvor jeg har brukt så mange timer av livet mitt. Det gleder jeg meg til.