– Ingrid vil få veldig press på seg nå

Landslagsledelsen vet de står overfor en tøff oppgave foran neste sesong med to store profiler som forsvinner. Samtidig tror de Ingrid Landmark Tandrevold vil få en ny rolle.

– Det er stor bredde i skiskyting og vi håper at folk kan ta steget opp. Vi vet at vi har Ingrid og hun får veldig press på seg nå, men vi ønsker at det kanskje skal kunne dra opp andre, sier landslagstrener Sverre Huber Kaas til TV 2.

– Men vi står overfor en veldig tøff oppgave nå for å erstatte Marte (Olsbu Røiseland) og Tiril (Eckhoff), understreker han.

Landslagssjef Per Arne Botnan sier landslaget «må brette opp ermene».

– Ingrid har prestert veldig bra i år og hun vil nok være en av dem som stepper opp og tar litt mer ansvar. Så får vi satse på at de som er rett bak tar noen steg opp og kommer litt frem fra skyggen, sier Botnan.

– Kan ikke være for bekymret

– Jeg føler kanskje at den som legger mest press på meg er meg selv. Nå er det to store profiler som legger opp og det gjør at to til får sjansen i flere konkurranser, i tillegg til at vi har muligheten til å bygge opp et litt nytt lag, sier Tandrevold selv.

Hun erkjenner at det er utfordrende, men påpeker at både hun selv og resten av laget er motiverte til å gjøre den jobben som kreves.

– I år har jeg virkelig tatt et steg opp til et jevnere og bedre nivå og kan være med å kjempe i toppen hver eneste helg. Jeg ser at det er mulig og vi kan ikke være for bekymret, tenker jeg, sier Tandrevold med et smil.

– Hvordan takler du et slikt press?

– Press er stort sett et resultat av at man har prestert tidligere og folk, også en selv, forventer at man skal få det til flere ganger. Hvis man har litt press bør det egentlig bare være bra.

– Det vil komme et ekstra press på Ingrid, men samtidig vil hun bli prioritert som nummer én i laget. Det taklet hun voldsomt bra da de to andre ikke var der før jul. Jeg er ikke bekymret for Ingrid, ikke i det hele tatt, sier TV 2s skiskytingsekspert Ole Einar Bjørndalen.

Røiseland: – Hun kommer til å like presset

Marte Olsbu Røiseland som nå legger opp, tror Tandrevold kommer til å takle presset som kommer med glans.

– Ingrid er en lederpersonlighet og jeg tror hun kommer til å like å få det presset. Det kommer hun bare til å unnfange, så det blir bra.

Røiseland er ikke bekymret for kvinnesiden i norsk skiskyting, og spår en lys fremtid allerede til neste sesong.

SKUDDSIKKER: Karoline Knotten er ofte sikker som banken på standplass. Foto: Carl Sandin / BILDBYRÅN

– Karoline (Knotten) og Ingrid (Landmark Tandrevold) har flere pallplasser. Du har en ung Juni som dunker inn den ene topp 20-plasseringen etter den andre. Ragnhild (Femsteinevik) går veldig fort på ski, så med en mer stabil treffprosent kan det bli veldig bra. Ida (Lien) går også kjempefort på ski og viste i VM at langrennsfarten er der, sier Røiseland og påpeker:

– Jeg tror Norge har veldig mye å glede seg til fremover.

Bjørndalen mener starten på årets sesong gir grunn til å senke skuldrene en god del hakk.

– Når de to beste ikke stile før jul, var vi berettiget til å være bekymret. Men det norske laget steppet opp, Ingrid klinte til med masse gode renn og de vant en stafett. Det er ordentlig tæl i den gjengen, og de klarte seg mesterlig uten de to store profilene, synes jeg, sier Bjørndalen.

POSITIV: Ole Einar Bjørndalen tror Norge har flere kvinnelige skiskyttere som kan ta steget opp neste sesong. Foto: Marte Christensen / TV 2

Han er enig med Tandrevold i at det ikke er grunn til stor bekymring før neste sesong.

– Det som blir spennende er hvem andre som hever seg. Det kommer en ny generasjon opp, for eksempel Juni Arnekleiv som jeg håper fortsetter fremgangen. Karoline Knotten er god å skyte og har ekstreme ferdigheter i noen renn. Det er ikke blankt uten Røiseland og Eckhoff, det er det ikke. Så man trenger ikke å være veldig bekymret.