– Ingen trodde meg, men jeg hadde rett

VM startet brutalt for Sebastian Samuelsson da han fikk trøbbel på standplass på miksstafetten.

Men etter nederlaget på VMs første øvelse har svensken vist betydelig bedre form og kronet mesterskapet med gull på fellesstarten.

– Jeg var livredd for at jeg skulle bli for sliten på slutten, men opp siste bakken kjente jeg at «faen, jeg klarer det». Jeg tror man kunne se det på meg da jeg kom inn på oppløpet, jeg visste ikke helt hvor jeg skulle gjøre av meg. Det er en ubeskrivelig følelse, sier Samuelsson.

– Kan du beskrive den VM-reisen du har hatt etter å ha vært langt nede etter første øvelse og nå står her med VM-gull?

– Jeg løy ikke da jeg sa at det var en forferdelig opplevelse på den miksstafetten. Det er sjelden jeg er så skuffet som jeg var da. Det føltes urettferdig, selv om det var min feil.

– Jeg er glad for at jeg har et så bra team rundt meg. Jeg måtte bare fortsette å gjøre min greie så vil det snu, og det gjorde det virkelig, smiler Samuelsson.

– Jeg hadde rett

Den svenske skiskytterstjernen legger bak seg et VM med to individuelle bronsemedaljer, en stafettbronse og nå til slutt ett VM-gull.

– Det er det beste mesterskapet jeg har hatt og i i dag hadde jeg karrierens beste løp. Jeg er utrolig stolt over hva jeg får til, sier en strålende fornøyd Samuelsson.

– Hvor godt var det å slå de norske her i dag?

KANONFORM: Sebastian Samuelsson var råsterk og tok gullet på fellesstarten. Foto: LISA LEUTNER

– Det er herlig. De norske er kjempedyktige og fantastiske folk. Man gleder seg over når de gjør det bra, men nå har de gjort det bra veldig ofte. Det er gøy at vi fikk slå dem i dag.

– Jeg har sagt hele sesongen at det er mulig å slå Thingnes Bø. Det er ingen som har trodd meg, men i dag beviste jeg at jeg hadde rett, flirer Samuelsson.

Han får skryt av sin store konkurrent.

– Han har hatt en solid reise i år. Det løpet vi så fra ham i dag er noe av det beste skiskytterløpet som er levert i et mesterskap noen gang. Det var helt perfekt, sier Thingnes Bø.

Roses av de norske

Vetle Sjåstad Christiansen beskriver Samuelssons VM-gull som ekstremt imponerende.

– At han dro hjem gullet i dag var rått, sier Sjåstad Christiansen.

Samuelsson har ikke fått det til å stemme i verdenscupen så langt denne sesongen, men fikk vist hvor farlig han kan være om formen er på plass.

– Han har vært en skygge av seg selv. Det han har vist i VM er gode, gamle «Sebbe» slik vi er vant til å se han. Jeg kjenner følelsen av det å være litt borte og så komme tilbake og det er en god følelse. Da blir man mer motivert enn noen gang, sier Sturla Holm Lægreid.