– Ingen som ønsker slike situasjoner igjen

GODE SKISKYTTERE: Endre Strømsheim fikk smaken på verdenscup etter hvert. Her jubler han sammen med lagkamerater etter stafett-triumf i Östersund. Foto: Anders Wiklund/TT

I vinter var skiskytter Endre Strømsheim fra Bærum veldig frustrert.

– Jeg begynner å spørre meg hva som skal til for å få sjansen. Spørsmålet er om det er mulig uten at noen blir syke, sa Strømsheim til TV 2 i desember.

Til tross for en super start på skiskyttersesongen med tre første- og en andreplass i IBU-cupen (nivået under verdenscupen), fikk han ikke sjansen i det gjeveste selskapet før mars.

Både NRKs Ola Lunde og TV 2s skiskytingsekspert Ole Einar Bjørndalen mente at Strømsheim burde fått sjansen.

Strømsheim-episoden førte til et «opprør» i Skiskytter-Norge, der flere profiler var kritiske til forbundet i en NRK-sak, der også det manglende uttaket av Eline Grue til IBU-cupen ble heftig debattert.

Dette er endringene

Men nå er det skjedd ting for å hindre at lignende skal skje igjen.

De nye uttakskriteriene til skiskyttersesongen ble lagt fram for styret og vedtatt på et styremøte 6. september.



Visepresident i Skiskytterforbundet, Gjermund Hol, forteller:

– Det er større åpning for at man kan vurdere annerledes i forhold til tidligere.

Hol summerer opp de viktigste endringene:

Det er lagt opp til at den svakest rangerte fra hver IBU-cup byttes ut.

Det er i større grad lagt opp til utskiftning av utøvere i verdenscupen. Eksempelvis er kriteriet til verdenscupstarten i Östersund om at landslagsløpere er forhåndsuttatt, tatt bort – og resultater fra sesongåpningen på Sjusjøen mer vektlagt.

Samtidig så prioriteres utøverne som ble topp 15 i verdenscupen i fjor, samt løpere med topp seks-plasseringer inn til første verdenscuprunde.

På herresiden betyr det i realiteten at det fortsatt bare er én Östersund-plass å kjempe for, mens det på kvinnesiden er langt åpnere:

– Dette er året for å komme seg til verdenscup før jul på damesiden med fire ledige plasser, sier TV 2s skiskytingekspert Ole Einar Bjørndalen.

Fra fjorårets damelag er Marte Olsbu Røiseland og Tiril Eckhoff borte. Sistnevnte er blitt en del av TV 2s ekspertkorps.

– De største endringene er at tidligere har elitelaget vært prioritert til verdenscuprunde en og to. I år er det åpnere – spesielt på damesiden, forteller Bjørndalen.

EKSPERT: Ole Einar Bjørndalen. Foto: Marte Christensen / TV 2

Spent på vinteren

– Vi forventet endringer. Og det er det til en viss grad blitt. Så får vi se hvordan det blir til vinteren, sier Endre Strømsheim til TV 2.



Strømsheim, vinner av forrige sesongs IBU-cup, har friplass til sesongens første verdenscuprunde i november.



26-åringen påpeker at endringene er størst i uttakene mellom Norgescupen og IBU-cupen, men at det har blitt «tydeligere» mellom IBU og verdenscup.

Han skjønner at navn som Johannes Thingnes Bø skal ha lov til å ha en dårlig dag, men han mener det bør tenkes på fremtiden i uttak der det handler om tvilstilfeller.

STANDPLASS: Endre Strømsheim hadde en god, men turbulent sesong i fjor med flere utenomsportslige ting som stjal overskriftene. Foto: Marte Christensen / TV 2

Strømsheim håper på mer rettferdighet til vinteren.

– Jeg håper at alle vurderes på lik linje uavhengig av lag, og at resultater fra inneværende sesong blir tellende. Det er ingen som ønsker at slike situasjoner skal skje igjen.

Fortsatt får trenere bruke skjønn i uttak. Bjørndalen tror at det blir mye likt som før når verdenscupsesongen er godt i gang.

– Selv om ordlyden er endret, så tror jeg ikke på en stor endring. Trenere har fortsatt muligheten til å ta ut utøvere på skjønn – og da ser jeg ikke en stor endring med tanke på hvordan det har vært tidligere.

Hol i skiskytterforbundet forteller om god respons.

– Tilbakemeldingen på endringene har vært positive, sier visepresidenten.

Men Hol føler seg trygg på at det blir diskusjoner også til vinteren.

– Det vil alltid bli diskusjoner. Men nå er det større klarhet om hva vi legger til grunn, sier han og understreker at det blir gjort grundige vurderinger i hvert enkelt uttak.