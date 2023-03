Ingen norske på pallen i Kollen: – Litt skuffet

Det ble bare nesten for de norske i Holmenkollen lørdag.

Det var store håp til de norske på hjemmebane, men våre beste skihoppere klarte ikke kjempe seg til pallplass i Raw Air-konkurransen nasjonalarenaen.

Halvor Egner Granerud ble beste nordmann på fjerdeplass. Johann Andre Forfang klarte ikke å forsvare sin andreplass fra førsteomgangen og ble til slutt nummer ti.

– Jeg er veldig fornøyd med laginnsatsen. Fire mann topp ti og det burde vi være happy med, samtidig som at vi er litt skuffet over at vi ikke har noen på pallen, sier landslagssjef Alexander Stöckl til TV 2.

– Det er flere ting som spiller inn. Forfang klarer ikke å levere like bra som han gjorde i førsteomgang. Granerud er egentlig bedre han har vært de siste ukene, men var uheldige med forholdene. Vi er ikke så bra i dag at vi kan ta en pallplass.

Slovensk seier

Under Raw Airs første renn i Holmenkollen lørdag ble det en spennende seierskamp.

Etter 2. pass i førsteomgang var Johann André Forfang Norges største håp i seierskampen. Men hans andrehopp var langt fra godt nok. Det kunne blitt hans første pallplass siden 2018, men han endte på 10. plass.

Til slutt ble Anze Lanisek vinneren etter hans kanonhopp på 139.5 meter.