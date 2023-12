Ingen norske i nærheten: – Ræva

TOBLACH (TV 2): Det ble ingen stor norsk dag for kvinnene i årets siste renn.

Heidi Weng ble beste norske på 10 kilometeren i Toblach. Hun endte på 6. plass - over 40 sekunder bak vinner Kerttu Niskanen.

– Jeg er nærmere seieren nå enn før, det er positivt. Jeg skulle gjerne halvert sekundene, men sånn er det, sier Weng til TV 2.

Victoria Carl tok 2. plassen, mens Jessie Diggins ble nummer tre.

Astrid Øyre Slind ble nest beste norske på 8. plass, også hun var et hav med tid bak de beste. Dermed ble det en skuffende dag i Tour de Ski for det norske laget.

– Jeg er ikke fornøyd. Jeg håpte jo å kjempe om seier. Jeg er langt bak, så det var egentlig ræva, sier Øyre Slind.



MISFORNØYD: Astrid Øyre Slind etter 10 km klassisk for kvinner i Toblach. Foto: Terje Pedersen / NTB

TV 2s langrennsekspert Petter Northug kommer med følgende dom:

– De norske er under pari, vi var rett og slett ikke med i kampen her. Det var skuffende. Det er Tour de Ski, det er første distanserenn i Tour de Ski, det er nå vi må melde oss på og flere av jentene går dårlig på ski.



– Det ser ikke ut som at de er i form heller, og da blir det skuffende resultat. Det er ikke det samme trøkket som det var i fjor. Generelt sett er det altfor dårlig, for det er ikke noe mesterskap i år. Dette er sesongens høydepunkt. Det virker som det er andre jenter som er i bedre form og vi er ikke med i kampen, rett og slett, fortsetter Northug.



Også for de svenske ble det en skuffende dag. Linn Svahn endte best på en 9. plass, for Frida Karlsson ble det 11. plass, nesten minuttet bak Niskanen.

– Det var et tøft løp, selv om det ikke er den lengste bakken er det en veldig tøff løype. Jeg ble sliten, sier Lotta Udnes Weng som tok 20. plassen.

– Formen er ikke bra, men den begynner å bli bedre i hvert fall. Jeg håper det kan fortsette sånn, fortsetter hun.

– TØFT: Lotta Udnes Weng fikk en krevende søndag i Toblach. Foto: Terje Pedersen / NTB

Anne Kjersti Kalvå ble nummer 17 og var heller ikke imponert av egen innsats.

– Det føles ikke noe bra. Jeg får ikke opp farten ute der og kroppen svarer ikke noe godt. Det er kjedelig og kjipt, sier Kalvå.

Søndagens resultat gjør at Jessie Diggins tar over ledelsen i sammendraget. Hun er syv sekunder foran Victoria Carl. Beste norske i sammendraget er Heidi Weng på 9. plass.