Eirin Kvandal er klar for VM som starter med kvalifisering onsdag. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

– Det er det sterkeste kvinnelaget vi noen gang har klart å mønstre. Det er vi stolte av, sier Clas Brede Bråthen før onsdagens kvalifisering for de norske hoppjentene.

Trener Christian Meyer bestemte at tirsdagens trening fungerte som et amerikansk uttak. Der var Silje Opseth svakest, og fikk dermed ikke plass på laget til normalbakken. Opseth har vunnet verdenscuprenn så sent som i januar.

Det betyr at 21-årige Eirin Maria Kvandal får hoppe onsdagens kvalik.

– Det var en lettelse. Det er ikke noe artig å være i den situasjonen der man har tre hopp og det er så jevnt. Alle kunne komme sist og alle kunne komme øverst, sier Kvandal til TV 2.

– Nå kjennes det veldig bra. Jeg hadde tre ganske gode hopp i går. Så jeg gleder meg til mer i dag.

Forrige helg tok Kvandal sin første pallplass etter den alvorlige kneskaden hun pådro seg i februar 2021.

Men etter at hun tok tredjeplassen i fredagens renn i Rasnov, stilte hun ikke i rennet dagen etter.

– Det var veldig skiftende forhold. Da blir det veldig vanskelig med fart. Vi hadde ikke lyst til å ta noen sjanser. Den avgjørelsen er jeg fornøyd med.

– Prosessen har vært veldig bra. Trenerne har god kontroll.

Den alvorlige kneskaden etter det stygge fallet i Hinzenbach har holdt Mosjøen-hopperen ute i lang tid. Men nå er hun virkelig på gang.

– Det handler om å bygge trygghet i bakken. Etter en sånn skade har jeg kjent på det. Vi jobber bra nå, sier nordlendingen.

– Å hoppe ned mot bakkestørrelsen er fortsatt en liten sperre. Men jeg stoler hundre prosent på kneet. Jeg kjenner at kneet er såpass stabilt. Det gjør meg veldig mye tryggere.

Lundby: – Jeg begynner å se lyset i enden av tunnelen

Maren Lundby er også med på laget sammen med nevnte Kvandal, Anna Odine Strøm og Thea Minyan Bjørseth. Den regjerende VM-mesteren fra storbakke ser på tirsdagens trening som et stort steg i riktig retning.

– Det var veldig deilig å se at ting er på rett vei. En god følelse. Jeg kjente at jeg måtte levere, sier Lundby til TV 2.

28-åringen har ikke fått det helt til å stemme i verdenscupen etter comebacket, og har prioritert trening foran konkurranserenn i oppladningen til mesterskapet i Planica.

– Jeg begynner å se lyset i enden av tunnelen og føler at jeg kan nærme meg verdenstoppen.



– Det gjør det litt enklere å gjøre den jobben som kreves. Det har vært mange timer med trening siden forrige VM.

Lundby står med en tolvteplass som beste i verdenscupen denne sesongen, men har i kvalikrenn vært så høyt som nummer fem.

– Om jeg får til to hopp, så føler jeg meg sikker på at jeg kan klatre litt på listen sammenlignet med tidligere i sesongen.