– Ikke i mitt verste mareritt hadde jeg trodd at det skulle gå så sakte

Even Northug viste form og var best i mennenes kvalifisering på den klassiske sprinten i langrennsåpningen på Beitostølen.

Strindheim-løperen brukte 2.31,14 på å gjøre unna 1300 meter, og han var 1,33 sekunder raskere enn toeren Sivert Wiig fra Gjesdal. Håvard Solås Taugbøl fra Lillehammer hadde den tredje beste tiden.

Landslagsløper Emil Iversen var 7,4 sekunder langsommere enn Northug, men ble slått ut i prologen på sin 33.-plass. Han var ett tidels sekund unna kvartfinaleplass.

– Ikke trodd dette i mitt verste mareritt

Etterpå var Iversen nedbrutt.

– Ja, det var en ny, elendig dag på jobb som føyer seg inn i rekken av dårlige renn i 2022, sukker han over TV 2.

– Jeg har jobbet hardt i høst, og fikk denne slengt i fleisen ved første mulighet. Forrige helg følte jeg meg pigg, så jeg har ikke noen gode svar på hvorfor det ble en blytung nedtur for min del. Jeg hadde ikke i mitt verste mareritt trodd at det skulle gå så sent, slår Iversen fast.

Emil Iversen legger ikke skjul på at at han nå først og fremst er lei seg for at det gikk som det gikk i prologen.

– Det er mest trist. Jeg er mer lei meg enn irritert. Jeg har som sagt jobbet hardt mot dette. Jeg hadde gledet meg og hadde veldig troen i dag, og trodde at jeg skulle kjempe i toppen. Men så feil kan man ta, forteller en nedbrutt Iversen.

Han har liten tro på at kan kan reise på lørdagens ti kilometer klassisk.

– Jeg forventer absolutt ingenting. Resultatet lyver ikke. Kanskje, kanskje kan jeg kjempe om en topp 30-plassering på lørdag. Men det er en lang vei å gå. Det er nitrist, rett og slett, konkluderer Emil Iversen.

– Det var veldig skuffende

Petter Northug mener Emil Iversen har all grunn til å være skuffet etter fiaskoen i sesongåpningen.

– Ja, her er jeg overrasket. Det er nasjonal åpning på Beitostølen, og Iversen er en løper slik vi kjenner ham en utøver som skal være med i en finale. Det var veldig skuffende. Det er også overraskende med tanke på alle endringene han skulle gjøre med tanke på denne sesongen, så ryker han rett ut, sier Petter Northug til TV 2.

Petter Soleng Skinstad er imidlertid ikke så overrasket over at Emil Iversen røk ut. TV 2-eksperten mener Iversen ikke har grunn til å henge med hodet.

– At Even Northug forsvarer favorittstempelet, er ingen overraskelse. Emil Iversen har ikke vært en fartsressurs, så sånn sett er det ingen overraskelse at han røk ut. Jeg vil faktisk dra det så langt at det faktisk var litt oppløftende med tanke på at Emil er på gang i distanserenn, mener Petter Soleng Skinstad om Emil Iversens exit i prologen på Beitostølen.