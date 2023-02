I tårer etter VM-bronse: – Betyr mye for meg å ta den medaljen

Johannes Thingnes Bø var suveren på VM-sprinten i Oberhof og tok gullet foran storebror Tarjei Bø.

VM-bronsen tok Sturla Holm Lægreid etter et meget solid løp. Han fikk stor konkurranse fra lagkamerat Johannes Dale fra et sent startnummer, men Dale måtte ta til takke med den sure fjerdeplassen.

Etter medaljeløpet tok følelsene overhånd for Holm Lægreid.

– Man vil ikke juble på bekostning av en konkurrent og først og fremst en kompis, så ... det betyr mye for meg å ta den medaljen og spesielt etter en så god sesong at jeg får det til på sprinten, sier en tårevåt Holm Lægreid til TV 2.

– Det er vanskelig å sette ord på, men det er en god følelse og jeg kommer til å leve lenge på dette, utdyper han.

STOR BETYDNING: Sturla Holm Lægreid var tydelig preget etter at han tok VM-bronse på sprinten lørdag. Foto: Sander Smørdal / TV 2

25-åringen gikk i mål 39,9 sekunder bak landsmann Thingnes Bø, som har vært uslåelig denne sesongen. Holm Lægreid hyller både egen og gullvinneren etter løpet.

– Gull er uoppnåelig når Johannes er så god som han er, men å ta medalje i dag er deilig. Det er enormt, sier bronsevinneren.

Siden Holm Lægreid VM-debuterte i Pokljuka i 2021 har han tatt VM-medalje på alle øvelser utenom sprint og jaktstart. Nå kan han krysse av for en ny bragd i boka.

– For å bli en komplett skiskytter føler jeg man må ha medalje på alle øvelser, og nå mangler jeg bare jaktstarten, sier Holm Lægreid, som denne sesongen har vært på pallen i samtlige verdenscupsprinter.

– Kan du forklare hvordan året har vært for din del?

– Jeg har fått til så utrolig mye og er så stolt av meg selv og alt jeg har fått til så langt i karrieren og spesielt i år.

TRIPPEL: Tarjei Bø (2), Johannes Thingnes Bø (1) og Sturla Holm Lægreid (3) med seiersbrøl etter VM-sprinten i Oberhof. Foto: Lisa Leutner

25-åringen var med på Norges lag som tok gull på onsdagens miksstafett. Nå er resten av mesterskapet bonus, sier 25-åringen.

– Det å kunne starte slik er helt sjukt. Etter miksstafetten sa jeg at jeg var fornøyd med ett gull og at det bare kunne gå dårlig videre, men det var litt løgn, sier han.

– Jeg hadde lyst på en individuell medalje, og nå har jeg det på sprinten. Da føler jeg at jeg har fått til det jeg ville i år og målet er egentlig nådd. Resten er bonus, avslutter bronsevinneren.

