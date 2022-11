I kjelleren står millionkjøpet som gir Bø skamfølelse

– Hvor lenge er det igjen? spør Johannes Thingnes Bø med en viss desperasjon i stemmen.

– 20 sekunder, svarer TV 2 - som er betrodd kontrollen over 29-åringens splitter nye millioninvestering i treningsrommet hjemme på Kongsvinger.

Nå står den på 12,5 graders stigning, hastigheten på 13,5. Hadde Thingnes Bø vært utendørs i tilsvarende motbakke, ville han trolig slakket av litt på farta, ikke med vilje, men fordi alt i kroppen stritter imot.

Men her er det ingen steder å gjemme seg.

TVUNGET TIL HANDLING: - Hvis jeg fortsatt bodde i Oslo ville jeg aldri kjøpt den, sier Thingnes Bø.

Bjørndalen: – Å fy f***

Da de 20 sekundene er omme, er Thingnes Bø så kjørt som man sjelden ser ham.

– Åååååååå, klynker han mens han holder seg til rekkverket på sin svære rulleskimølle, som fyller opp nesten hele treningsrommet.

Thingnes Bø har gjennomført en beinhard intervalløkt på 6 x 6 minutter.

BRUTALT: Thingnes Bø sier han taper hver eneste gang han går i kjelleren.

Sesongstarten er halvannen uke unna, og uka etter at TV 2 var på besøk går han sitt beste testløp noensinne på Beitostølen.

Han knuser samtlige lagkamerater. Ned til nestemann på resultatlista skiller over et halvt minutt.

Har det sammenheng med det nye «monsteret» i kjelleren, som bare én annen herreløper (svenske Sebastian Samuelsson) i verdenscupen har maken til hjemme?

Siden Thingnes Bø fikk mølla på plass 1. juli, har han kjørt 4-5 økter på den hver uke.

– Å fy f***, utbryter Ole Einar Bjørndalen når han får høre hvor mye Thingnes Bø har brukt nyvinningen.

Bjørndalen var den første skiskytteren til å investere i en rulleskimølle, som han brukte flittig i treningsarbeidet da han var i akutt tidsnød for å redde VM-sesongen i Holmenkollen i 2016.

IMPONERT: Ole Einar Bjørndalen har ikke alltid vært imponert over treningen til Thingnes Bø. Nå er han det.

Han endte med to sølv, én bronse og ett stafettgull...

– Hva tenker du om tidsbruken Thingnes Bø har på denne mølla?

– Han har fått gjort en sinnssykt god jobb. Hvert minutt blir effektivt. Trener du to timer på mølle, så er det nesten 50 prosent mer effektivt enn å være ute, sier Bjørndalen.

Han tror den fryktinngytende langrennsformen Thingnes Bø viste under testløpet har sammenheng med bruken av mølla.

– Jeg tror egentlig det. Jeg vet ikke nøyaktig hva han har gjort på mølla, men slik jeg kjenner Johannes har han ikke «surregått», men vært ganske kresen og smart.

– Fire økter i uka er mye på mølle. Du vil få klart størst effekt det første året. Når du har kommet opp på et visst nivå, er det vanskelig å ta neste steget videre igjen, sier han.

Også TV 2-ekspert Petter Northug er begeistret. Han skaffet seg en tilsvarende rulleskimølle i eget hjem da han var nærmet seg tampen av karrieren.

– Jeg kjenner meg litt igjen i tidspunktet av karrieren å gjøre det på. Johannes kan nå ha mange standardøkter hvor han hele tida vet hvordan han ligger an i forhold til tidligere. Det er veldig befriende å ha det på hjemmebane, sier Northug.

Han er overrasket over at Thingnes Bø virker å være i knallform så tidlig i sesongen.

– Tidligere har det virket som om han ikke har lagt ned hardøktene for å gå så fort i starten. Men han ser ut til å være i en fantastisk alder fysiologisk, han framstår skarp. Den investeringen kan være veldig smart.

UMULIG Å JUKSE: I treningsrommet har Thingnes Bø ingen steder å gjemme seg.

Tvunget til kjøp

Thingnes Bø mener han også mentalt profitterer mye på rulleskimølla i kjelleren.

– Her får jeg virkelig kjenne på formen, om jeg orker å gå eller om jeg må justere på farta og knekker opp teknisk. Det merker du ikke så mye ute. Ute er du kanskje 20 sekunder på, så fem sekunder av, så et halvt minutt på. Det er noe annet enn å gå seks minutter i strekk her. Det er ikke dette vi skal bli gode på, men mentalt er det kjempegod trening.

– Du får mindre gratis her?

– Helt klart. På en vanlig runde i verdenscupen går man kanskje seks minutter effektivt og to minutter der man sitter i hocke. Én time oppover er det samme som halvannen time ute, sier han.

For halvannet år siden flyttet Thingnes Bø, kona Hedda og sønnen Gustav fra Oslo til Kongsvinger, der det verken er rulleskiløype eller skiskytteranlegg.

Det er selvsagt ikke optimalt for en mann som tar mål av seg til å være verdens beste skiskytter. Men investeringen i privat rulleskimølle - som koster godt over en million kroner - kompenserer godt for mangelen på andre fasiliteter.

– Om jeg ville kjøpt denne hvis jeg fortsatt bodde i Oslo? Aldri, fastslår Thingnes Bø.

– Om det var rulleskiløype med blinker her i Kongsvinger ville jeg heller aldri gjort det. På mange måter har jeg byttet vekk et rulleskianlegg og skiskytteranlegg med ei rulleskimølle som står hjemme. Og ja - den mølla skal ut den dagen jeg legger opp!

MANGE ØKTER: Siden 1. juli har Thingnes Bø trent 4-5 økter på denne mølla hver uke.

Nytt nivå

Han har utviklet et slags elsk/hat-forhold til «bøddelapparatet» i kjelleren.

– Den eneste plassen å gjemme seg her er faktisk å trykke på knappen for at farten skal gå ned. Det er den største skammen. Du blir ganske defensiv på ei sånn rulleskimølle, for den vinner hver gang. Den stopper aldri, den gir seg aldri. Det er en kamp du ikke kan vinne.

– Har du kjent på den skammen da?

– Ja, det skjer hver eneste økt at jeg går litt høyt ut og må justere ned etterpå. Jeg har akseptert at jeg bare har tap i kjelleren. Men den har tatt treningsarbeidet til et nytt nivå, egentlig. Jeg går bare ned trappa i mitt eget hus, og så er jeg på trening. Det er en effektivitet jeg setter pris på, både tidsmessig og treningsmessig, sier Thingnes Bø.

Samtidig er han bevisst på at ei rulleskimølle aldri kan erstatte vanlig skigåing, og at det gjelder å finne riktig balanse.

– Det viktigste er å fungere i ei skiskytterløype, der det er kupért, det svinger og går opp og ned om hverandre. Rulleskimølla er sånn sett bare et lite lerret, en del av treningen for å bli god på akkurat det. Men jeg er blitt enda mer bevisst på at farta kanskje går ned uten at du vet det.



– Jeg ser jo at jeg får mer og mer lyst til å skru ned farta jo lenger ut i økta jeg kommer. Det er tanker du ikke har tenkt når du er på trening utendørs. Og det er ganske overførbart til løpstidene mine, i og med at jeg starter så hardt som jeg gjør, sier han.

Bjørndalen minner også om viktigheten av variasjon i treningsarbeidet.

– Du kan tilvenne deg en viss teknikk på mølla, som ikke alltid går like fort på ski. Man skal være litt obs på ting som taktomslag og tekniske utfordringer som møter deg i en skiløype. Men dette er ting han er bevisst på. Uansett var det viktigere i gamle dager, for da var løypene mye dårligere. Nå er de mye bedre preparert, nesten som et stuegulv. De fleste skiløyper i verdenscupen er nesten som å gå på ei mølle, sier Bjørndalen.