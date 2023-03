Hyller sjefens grep etter triumfen: – En enorm avgjørelse

Halvor Egner Granerud jublet for seieren i Vikersund. Nordmannen leder Raw Air sammenlagt før den avsluttende dagen. Foto: Geir Olsen / NTB

Stefan Kraft, som fikk en skremmende opplevelse i prøveomgangen med fall, klinket likevel til med 239.5 meter i førsteomgangen.

Da Granerud satt igjen på bommen, valgte trener Stöckl å gå ned på farten.

– Jeg ante ingenting. Jeg hadde ikke noe med det å gjøre. Jeg visste ikke det var en coach-avgjørelse. Jeg tenkte mitt da jeg kom ut over kulen. Jeg trodde ikke jeg skulle komme over, sier Granerud til TV 2.

Men det gjorde han likevel. Et godt nedslag på 235.5 meter gjorde at plusspoengene rant inn for Granerud.

– Det er enormt av Alex. Det er en helt riktig avgjørelse for at jeg skal få maksimalt med poeng. Og det er det skihopping handler om. Det er veldig sterk levert av ham. Heldigvis traff jeg med et ordentlig fint skihopp, sier Granerud.

Og akkurat den avgjørelsen la et svært godt grunnlag for seieren.

– Det gikk opp heldigvis. Det kunne gått andre veien også. Men han leverte et veldig fint hopp og forholdene holdt seg, sier Stöckl til TV 2.

– Vi bestemte oss for å gå ned én bom slik at han kunne sette et bra nedslag.

Østerrikske Kraft hoppet lenger enn Granerud i begge omgangene, men nordmannen vant til slutt med 6.1 poeng. Dermed økte også sammelagtledelsen.

Se sammenlagtlisten for Raw Air nederst i saken!



– En av mine råeste

Granerud legger ikke skjul på at lørdagens seier betyr svært mye.

– Det er fantastisk. Nå må jeg prøve å ha litt fokus på å lande før morgendagen. Det er virkelig en av mine råeste seirer sånn følelsesmessig. Jeg må nullstille til i morgen.

– Hvorfor er denne seieren ekstra spesiell?

– Det er fordi det er her. Alle de hoppinteresserte man møter på, gleder seg alltid til Vikersund. Da blir det alltid litt ekstra spesielt. Det tror jeg alle på laget har sett frem til.

Seieren er også Graneruds 25. seier i verdenscupen.

– Det er bare pur glede. Det var eksplosjon av glede. Det er sjeldent jeg blir så glad av å vinne. Det handler også om hvor mye respekt jeg har for Kraft. Jeg vet hvor mye det krever for å slå ham.

Nordmannen er også inne på topp ti-listen over flest seire i verdenscupen totalt.

Søndag avsluttes Raw Air med både kvalik og renn. Alt ser du på TV 2 og Play. I tillegg skal kvinnene hoppe tidenes første skiflygingsrenn. Alt ser du fra kl. 09 og utover.

Raw Air (10 av 12 renn):

1) Granerud 2195,2, 2) Kraft 2166,7, 3) Lanisek 2088,9, 4) Kubacki 2075,3, 5) Tschofenig 2061,2, 6) Kobayashi 2056, 7) Timi Zajc 2001,1, 8) Kamil Stoch 1977,3, 9) Manuel Fettner 1963,4, 10) Hayböck 1954,2.

Øvrige norske (topp 30): 11) Forfang 1930,7, 12) Tande 1907,7, 20) Sundal 1628,6, 23) Johansson 1506,8.