Hyller Johaug for åpenhet om vektproblemer: – Viktig

Skihopper Maren Lundby er glad for at skistjernen Therese Johaug åpner opp om utfordringene hun har hatt knyttet til vekt og ernæring.

Siden VM-gullet i 2021 har Maren Lundby (28) vært borte fra hoppsporten i over ett år. Lundby sto over forrige sesong fordi hun ikke ønsket å gå gjennom en uansvarlig vektnedgang.

Lørdag var hun tilbake: Lundby deltok under NM i Midtstubakken.

Etter comebacket, som endte med fjerdeplass, tok hun seg tid til å hylle Therese Johaug, som har åpnet opp om vekt og ernæring i sin nye bok «Hele historien».

– Jeg tenker det er bra og viktig. Hun er den største dameprofilen vi har hatt de siste årene, så at hun prater om det er bra. Jeg hyller det, sier Lundby til TV 2.

Selv strømmet hyllestene inn etter Lundbys åpenhet rundt problemene, som hun også delte i boken «Et møte med Maren».

– For meg har det vært deilig å kunne si ting som det er, og det har jeg tenkt å fortsette med.

Ikke delt tidligere

I Johaugs bok har 34-åringen viet stor plass til utfordringene rundt vekt og ernæring, noe hun ikke har snakket åpent om tidligere.

DELER: Therese Johaug forteller om problemer med vekt og ernæring i sin nye bok. Foto: Erik Monrad-Hansen / TV 2

Faktisk gikk det så langt at den folkekjære utøveren fikk beskjed om at hun måtte legge på seg for å få lov til å gå skirenn. For Lundbys del valgte hun å ta pause fremfor å gå opp i vekt på en «usunn» måte.

Begge skistjernene ønsker å bruke sin historie til å hjelpe andre.

– Vi må ta ansvar

– Hvor stor er vektutfordringer generelt i skisporten?

– Det er vanskelig å si hvor stor utfordringen er, men at det er en utfordring i topp, bredde og blant yngre er det liten tvil om, sier Lundby og fortsetter:

– Derfor må vi som forbilder ta vårt ansvar, formidle kunnskap og få unge til å ta riktige valg. Derfor er det bra hun sier det som det er.

Johaug var i et TV 2-intervju fredag klar på at utfordringer må tas tak i med en gang.

– Hvis det er en kostholdsendring, ta tak i det med en gang. Hvis ikke kan det få alvorlige konsekvenser, sa 34-åringen.