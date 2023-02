– Hvis en katt har ni liv, er jeg vel død før helgen

OBERHOF (TV 2) Selv verdens beste skiskytter trenger at det noen ganger går kant inn.

Før torsdagens parstafett hadde Johannes Thingnes Bø hatt ni skudd som har gått kant inn istedenfor kant ut i løpet av mesterskapet.

Det meste ser rett og slett ut til å flyte for verdens beste skiskytter om dagen.

– Etter sprinten sa jeg til ham at han er som en katt med syv liv og at han allerede hadde brukt fire av dem. Dermed var det bare tre igjen, og jeg sa til ham at det var opp til ham ikke å bruke de opp, sier skytetrener Siegfried Mazet til TV 2.

– I dag ble det kant ut på den nest siste skytingen, eller var det bare dårlig skyting?

– Det var veldig dårlig.

– Men han brukte ikke ett av kattelivene i dag?

– Nei, det tror jeg ikke. Han vil ha de tre livene til de siste dagene, svarer Mazet spøkefullt.

– Da er jeg vel død før helgen

– Siegfried sier du er som en katt med syv liv, som han sa da. Men syv eller ni, hvor mange liv har du igjen før helgen?

– Hvis en katt har ni liv… jeg hørte fra TV 2 her borte at jeg hadde ni kantskudd, så da er jeg vel død før helgen, svarer Thingnes Bø og ler.

Selv beskriver han skytingen som resulterte i strafferunde slik:

– Det var ikke så mye annet enn at jeg skjøt dårlig. Jeg skjøt litt raskere enn jeg er komfortabel med. Jeg er ikke den raskeste liggskytteren i feltet, men jeg ville bevare luken som Marte hadde gitt meg og da ga jeg det et forsøk. Det var jo feil, sett i ettertid. Det var kjedelig å havne i runden. Jeg tenkte jo på Marte med en gang jeg gjorde det og fikk dårlig samvittighet, sier Thingnes Bø.

Marte Olsbu Røiseland og Johannes Thingnes Bø gikk inn til gull på parstafetten. Foto: Javad Parsa

– Hjalp min største konkurrent

Men selv med strafferunde ble det nytt VM-gull til Norge og Thingnes Bøs femte i VM.

Marte Olsbu Røiseland, som ble historisk da hun tok fem gull og to bronse i Anterselva 2020, hjalp rett og slett Thingnes Bø et steg nærmere å slå sin egen rekord med syv av syv VM-medaljer.

– Jeg hjalp min største konkurrent til å slå den rekorden i dag, men det føles veldig bra. Jeg visste at den rekorden kom til å bli slått en eller annen gang uansett. Så er det viktig å påpeke at jeg var først, det kan ingen ta fra meg, sier Røiseland og ler.

– Marte er ingen egoist, så hun er fin der, sier en fornøyd Thingnes Bø.

Tror på syv av syv gull

Men selv om han kun er to gullmedaljer unna å bli historisk, har Thingnes Bø et avslappet forhold til akkurat det.

– Det hadde vært kult å få det til, selvfølgelig. Men det forandrer ikke noe av gleden over dette mesterskapet her uansett hvordan det går i de to siste rennene.

Røiseland er krystallklar på at hun tror lagkameraten klarer syv av syv VM-gull.

HISTORISK?: Johannes Thingnes Bø er to gullmedaljer unna å vinne syv av syv VM-gull. Foto: Mathias Bergeld / BILDBYRÅN

– Jeg tror det. Han er verdens beste skiskytter. Nå kommer det en stafett og der vet jeg at det er gull eller ingenting, på en måte. De er et gull-lag og har vunnet alle stafetter som er. Så der har de store forventninger, sier Røiseland og utdyper:

– Så er det den fellesstarten som blir den siste øvelsen som er der det kan skille mest. Men Johannes går så utrolig bra på ski for tiden, og han har utrolig respekt i feltet. Er det noen som klarer det, så er det Johannes.