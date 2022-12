– Hvis de hadde gjort det, kunne det fått fatale konsekvenser

Kort tid ut i søndagens 20 kilometer ble tv-seerne servert dramatiske scener da flere klimaaktivister fra Stopp oljeletinga stormet ut i løypen med banner og en ukjent væske.

Pål Golberg, som vant rennet, er glad for at situasjonen ikke fikk større konsekvenser.

– Jeg hørte bare: «pass dere i sporet i neste bakke.» Ting skjer.

– Vi måtte gå ut på hver vår side av banneret. Hvis de hadde vært så gærne at de gjort det i en nedoverbakke, kunne det fått fatale konsekvenser. Politiske budskap kan være flott det, men det går kanskje an å gjøre det på en annen måte, sier Golberg til TV 2.

– Hva syns du om at de aksjonerer på denne måten?

– Jeg synes ikke noe om det, sier Golberg.

Olve Gravklev, talsperson for Stopp oljeletinga, sier til TV 2 at det var gjennomtenkt hvor i løypen aksjonen ble gjennomført.

– Vi gjorde det i en oppoverbakke for at det ikke skulle være for stor fart. Så vi tok forholdsregler, sier han til TV 2.

Olve Gravklev er talsperson for Stopp Oljeletinga. Han var med på lørdagens aksjon på Lillehammer. Foto: Ernst Lersveen / TV 2

TV 2s langrennsekspert Petter Northug mener uansett at det ikke er riktig å markere sitt budskap på denne måten i et skirenn.

– Det er nesten sånn at løpet blir ødelagt. Det kunne fått en annen retning om noen i front hadde fått en brukket stav eller noe.

– En del ble hindret fysisk. Det gikk nok dessverre utover noen. Det skal ikke skje. Vi har sett det tidligere i sykkelritt blant annet. Det hører ikke hjemme her, sier Northug.