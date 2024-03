– Hun trives absolutt ikke

ALT PÅ SPILL: Ingrid Landmark Tandrevold leder verdenscupen sammenlagt med god margin. Men høyde og tidsforskjell i USA gjør det ekstra spennende før de siste rennene for sesongen. Foto: Heiko Junge/NTB.

Den første konkurransen i USA kan bli avgjørende for Ingrid Landmark Tandrevold.

De siste ukene av verdenscupen står for tur, og med både høyde og tidsforskjell kan alt skje i USA og Canada.

Etter et skuffende VM, slo Ingrid Landmark Tandrevold for alvor tilbake i Holmenkollen forrige helg med seier på normalen og tredjeplass på miksstafetten.

Før de fem siste rennene i Soldier Hollow og Canmore leder Tandrevold verdenscupen med 93 poeng foran italienske Lisa Vittozzi.

Like bak der følger også franske Julia Simon og Justine Braisaz-Bouchet.

– Jeg tror Ingrid er veldig giret på å vise at hun er aller, aller best. Hun er virkelig tent på å vinne verdenscupen sammenlagt, sier TV 2s skiskytingsekspert Tiril Eckhoff.

– Samtidig så trives hun absolutt ikke i Soldier Hollow. Så jeg er skikkelig spent på hva hun kan vise oss der, legger hun til.

Høyde og tidsforskjell

Og siste fem renn starter i nettopp Soldier Hollow. Først ut for kvinnene er sprint.

– Nå leder Ingrid verdenscupen med mange poeng, men jeg tror hun kjenner på at den sprinten blir fryktelig, fryktelig viktig. Vi får nok se en både nervøs og spent Ingrid før start, sier Eckhoff.



– Ingrid har en vanvittig gylden mulighet til å dra dette i land. Men det er fem renn og spesielt første sprinten blir veldig avgjørende. Om det blir store avstander, kan det blir vanskelig å hente inn på jaktstarten. Sprinten kan avgjøre totalen, legger ekspertkollega Ole Einar Bjørndalen til.



Soldier Hollow ligger på rundt 1800 meters høyde. Tandrevold har slitt i høyden tidligere, men nettopp derfor har hun brukt tid på høydetrening denne sesongen.

VERDENSCUPLEDER: – Ingrid har en vanvittig gylden mulighet til å dra dette i land, sier TV 2s skiskytingsekspert Ole Einar Bjørndalen. Foto: Mathias Bergeld / BILDBYRÅN

– Hadde det bare vært høyde, er et ikke sikker det hadde vært så farlig. Men jeg er skeptisk til at det i tillegg er tidsforskjell. Det er to komponenter som er veldig krevende, påpeker Bjørndalen.



Eckhoff kan fortelle at Tandrevold har forberedt seg godt før turen over Atlanterhavet.

– Jeg vet hun er godt trent og har prioritert høyden i hele år. Så har hun vært smart nå rett før avreise. Hun var nemlig den eneste som bodde hjemme under Holmenkoll-helgen. Dermed fikk hun litt mer tid med venner, familie og kjæreste før avreise og hun koste seg med det. Det tror jeg var et smart trekk av Ingrid, sier Eckhoff.



– Håper hun ikke roter det vekk



Bjørndalen hyller Tandrevold for å ha slått tilbake som hun gjorde i Holmenkollen forrige helg. Nå håper han den snuoperasjonen hjelper henne mentalt på en krevende skytebane i Soldier Hollow.

TV 2-EKSPERTER: Ole Einar Bjørndalen, Tiril Eckhoff og Petter Northug. Her fra VM i Nove Mesto i februar. Foto: Tommy Storhaug / TV 2

– Nå blir det ordentlig press igjen og spørsmålet er om hun klarer å håndtere det mentale presset. Hun klarte det i Kollen, og jeg håper bare hun ikke roter bort verdenscupen sammenlagt nå som det drar seg til mot slutten, sier Bjørndalen og legger til:



– Det er en skytebane som er krevende og jeg håper Ingrid utnytter det til å bli ordentlig fokusert og på hugget. Da kan dette gå veldig bra.



