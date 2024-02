Hun har drevet med sauer hele livet. Nå vil hun kjøpe seg villa

Hun ble kastet inn i VM for nøyaktig ett år siden.



Norge fikk plutselig en ekstra plass og inn kom en uredd og blid 23-åring fra Dovre inn på den største scenen i Oberhof.

STOR FORANDRING: I motsetning til i fjor har Juni Arnekleiv kunnet forberede seg til årets mesterskap. Foto: Michael Allen / TV 2

Det resulterte i 12. plass på sprinten i VM-debuten.

Ett år senere er hun tilbake i VM. Denne gang med en halv sesong verdenscup i beina.

– Det har vært en drøm



– Jeg er ikke akkurat bortskjemt med penger, holdt jeg på å si. For meg betyr det veldig mye. Jeg er jo fra en liten gård på Dovre og har drevet med sauer hele livet. Så det er ikke akkurat den største inntekten å sanke der. Så det er veldig gøy å gå inn litt penger.



FOKUSERT: Juni Arnekleiv har til tider levert strålende prestasjoner i sin første fulle verdenscupsesong. Foto: Michael Allen / TV 2

Det sa Arnekleiv etter å ha tjent 75.600 kroner premiepenger i fjorårets mesterskap.

Nå er gård blitt til toppidrettsliv.

Rekrutt er blitt elite. IBU-cupen er fortid og til tider strålende resultater i verdenscupen er blitt den nye hverdagen.

Beste resultater verdenscupen 23/24: Parstafett (Östersund) : 2. plass Stafett (Östersund): 1. plass Sprint (Östersund): 3. plass Jaktstart (Östersund): 4. plass Stafett (Hochfilzen): 1. plass Stafett (Oberhof): 2. plass Jaktstart (Ruhpolding): 3.plass Kortnormal (Anterselva): 5. plass Miksstafett (Anterselva): 1. plass Fellesstart (Anterselva): 7. plass

GÅRDSLIV: – Jeg jobber (på gården), men nå er det mer dugnad. Jeg får ikke så mye betalt for det lenger, smiler Arnekleiv. Foto: Privat.

Og bankkontoen gjør ting lettere på mange måter.

– Det har vært en drøm. Det er dette jeg har lyst til, det å leve av idretten. Og det går rundt sånn som det har vært i år, sier Arnekleiv.

ELITELIVET: - Det har vært en drøm, sier Juni Arnekleiv om det siste året. Foto: Michael Allen / TV 2

– Det er skikkelig kult. Det er rett og slett dette jeg har drømt om hele livet.

– Nå trenger du ikke å jobbe mer på gården?

– Nei.



Arnekleiv svarer kort før hun bryter ut i latter.

– Jeg jobber, men nå er det mer dugnad. Jeg får ikke så mye betalt for det lenger, smiler Arnekleiv.



Nå kan 24-åringen ta seg råd til ting hun ikke kunne tidligere. Men hun tar ikke av – helt enda i hvert fall.

– Det er kanskje en ny jakke her, et nytt par sko der. Det er sånne hverdagslige ting som alle andre kjøper seg. Og så tror jeg at jeg er god til å spare. Jeg er ikke en sånn som bruker ikke alt jeg får.



ET DYRELIV: Arnekleiv tar seg tid til litt jobbing på gården, men ikke like mye som før. Foto: Privat.

– Så en dag skal jeg kjøpe meg en villa.



Arnekleiv står med et stort smil. Mens bjeller og brøl runger i bakgrunnen – til tider så høyt at det er vanskelig å høre hva hun sier. Men ansiktsuttrykket er ikke til å ta feil av.

Hun virker rett og slett å elske det sirkuset hun nå er blitt en del av.

På spørsmål om hun vil gå i lagkamerat Johannes Thingnes Bø, som bygget ny drømmevilla for et par år siden, sine fotspor når det kommer til villa, svarer hun:

FLINK Å SPARE: - En dag skal jeg kjøpe meg en villa, sier Arnekleiv. Foto: Michael Allen / TV 2

– Noe lignende sånn, kanskje, ja.

Tenker på alt annet enn skiskyting

Det er ikke uvanlig at idrettsutøvere har sine egne måter å beholde roen på under konkurranser.

For Arnekleiv handler det om å koble ut. Alt annet enn skiskyting er i tankene hennes når hun går ute i løypa.

– I dag tenkte jeg for eksempel på at jeg lurte på hvor pappa, onkel og søskenbarnet mitt var på tribunen her. Det var ett eksempel.

BESTE NORSKE: Arnekleiv ga alt i sin første øvelse i Nove Mesto og ble beste norske på sprinten. Foto: Michael Allen / TV 2

SLITEN: Det har vært trått skiføre så langt i VM. Foto: Michael Allen / TV 2

– Andre ting er sånn «jøss, det er litt merkelig vær». Plutselig kommer det en sky, så forsvinner den igjen. Det er mye sånne småtterier som dukker opp i hodet.

– Hjelper det deg å holde fokus?



– Ja, det gjør egentlig det. Da går tiden litt av seg selv og så går ting på automatikk.

– Har du funnet ut hvor familien din er på tribunen nå?



– Nei, jeg har ikke det, svarer Arnekleiv og ser seg stolt rundt, før hun roper:



– Kan dere vinke til meg?