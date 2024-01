Høydramatisk Tour de Ski-etappe: Diggins falt, så slo hun tilbake

Kraftig snøvær sørget for en thriller jaktstart i Davos.

Saken oppdateres!

Ved 19,7 kilometer var Margrethe Bergane nærmest seier av de norske.

Det 22 år gamle langrennstalentet kjempet side om side med sammenlagtleder Jessie Diggins, bak Rosie Brennan og Kerttu Niskanen i tet.

Niskanen vant foran Brennan. Diggins tok tredjeplassen – det etter å ha falt i starten av etappen.

For Bergane ble det litt for tøft på slutten, og Heidi Weng ble beste norske på 6. plass, 13,9 sekunder bak Niskanen. Bergane ble nummer syv, Kristin Fosnæs nummer åtte, Astrid Øyre Slind nummer 11, mens Anne Kjersti Kalvå endte på en 13. plass.

Diggins falt

Linn Svahn var første kvinne ut på torsdagens jaktstart med Jessie Diggins sekundet bak.

I det kraftige snøværet i Davos tok det ikke lang tid før forspranget til de to var tatt igjen av resten av feltet. Det tok med andre ord ikke lang tid før jaktstarten minnet mer om en fellesstart.

I starten av etappen falt Diggins, se situasjonen her:

Ved 11,6 kilometer så det svært lovende ut for de norske som hadde startet jaktstarten langt bak Svahn. Astrid Øyre Slind ledet an, mens Heidi Weng og Kristin Fosnæs også var med i teten i et samlet felt.

Øyre Slind holdt ledelsen ved 15,7 kilometer. Med 1,4 kilometer igjen ledet fremdeles Øyre Slind.

Men etter en tung etappe var finske Kerttu Niskanen sterkest. Heidi Weng ble beste norske.