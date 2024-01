Høydramatisk jaktstart – to norske på pallen

Se den dramatiske spurten i videovinduet øverst!

Ingrid Landmark Tandrevold (27) vant sprinten fredag og hadde dermed 18 sekunders forsprang på Mona Brorsson, under søndagens ti kilometer jaktstart.

Tandrevold gikk alene i tet i 7,4 kilometer, men ble hentet inn av Juni Arnekleiv og Lisa Vittozzi før siste skyting.

Trioen leverte alle fullt hus der. Dermed ble det svært dramatisk inn mot mål.

I siste bakke dro Vittozzi og Tandrevold ifra og gikk inn mot mål alene. Der var italieneren sterkest.

– Dette tror jeg er et av de tyngste rennene jeg har gått. Det er et privilegium å få gå alene i front, men for et slit, sier Ingrid Landmark Tandrevold til NRK.

Juni Arnekleiv imponerte stort i Ruhpolding søndag. 24-åringen hadde mulighet til å ta sin første verdenscupseier, men endte på tredjeplass.



– Jeg har en kjempegod følelse, det er gøy å være på pallen igjen, sier Arnekleiv til NRK.

Inn til første skyting hadde Tandrevold økt til 25 sekunder og med full pott la hun et voldsomt press på dem som kom bak. Der bommet flere av favorittene én etter én.

– Hun har et utrolig utgangspunkt nå, utbrøt NRKs Jann Post.

LEVERTE UNDER PRESS: Ingrid Landmark Tandrevold hadde hele feltet jagende bak seg. Foto: TOBIAS SCHWARZ

Tandrevold skjøt ned alle blinkene også på andre liggende skyting. Det gjorde også Juni Arnekleiv (24), som etter andre skyting lå 30 sekunder bak Tandrevold.

På den første stående skytingen bommet Tandrevold på sitt siste skudd, dermed slapp hun noen av konkurrentene inn på seg. Arnekleiv hadde igjen full pott, noe som sørget for at forspranget var sunket til seks sekunder.

Italienske Lisa Vittozzi hang også på. Etter 7,4 kilometer hadde de tatt igjen Tandrevold.

Dermed ble siste skyting svært spennende.

Trioen traff alle blinkene. Dermed ble det svært dramatisk inn mot mål.



– Dette var en drømmesituasjon. Det var tre som hadde muligheten til å vinne. Det er litt kjedelig med norske øyne, men gøy for Lisa Vittozzi, sier Marte Olsbu Røiseland i NRKs studio.

I siste bakke dra Vittozzi og Tandrevold ifra. Det var italieneren som kom først i mål. Arnekleiv gikk inn til tredjeplass 9,1 sekunder bak Vittozzi.

Karoline Knotten gikk inn til tiendeplass.