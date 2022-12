Hoppstjernen åpner om mental sperre: – Ubehagelig

Halvor Egner Granerud forteller om «uvante følelser» som setter en stopper for gode resultater. Nå håper han åpenheten kan hjelpe andre.

DELER: Halvor Egner Granerud (26) forteller at han bruker mentaltrener i jakten på etterlengtede topplasseringer. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

Søndag glapp en ny pallplassering for Halvor Egner Granerud, som endte som nummer fire i Engelberg.

Helgen før lå 26-åringen på andreplass før finaleomgangen, men misset der og fikk fire hoppere foran seg på resultatlisten.

I slutten av november ble han disket i Ruka, grunnet luftgjennomstrømning i dressen.

Mandag åpnet Granerud om resultatene i et innlegg på Instagram, der han blant annet skrev:

«Å slite med en mental sperre er veldig annerledes enn å ha en dårlig innløpsposisjon, men jeg vil begynne med å erkjenne problemet og jobbe derfra.»

Hopprofilen forteller at den store grunnen til manglende pallplasseringer i konkurranser den siste tiden, skyldes hodet som har jobbet imot.

– Det er så enkelt som at det har vært kjedelig og levere mine dårligste hopp i konkurranse, samtidig som man gjør det bra på trening. Det har vært litt tungt, innleder Granerud til TV 2.

SKUFFET: Halvor Egner Graneruds reaksjon etter å ha havnet utenfor pallen i Engelberg. Foto: GABRIEL MONNET

– Uvant

Resultatene har preget ham. Mer enn forventet.

– Det er litt sånn at én dårlig opplevelse er lett å avfeie, så kommer det én til og da blir det vanskeligere. Det blir på en måte mindre og mindre selvtillit i konkurransesituasjon, når man gang på gang føler man ikke får til hoppene man vil.

– Det er en uvant følelse som jeg ikke har vært borti før, fortsetter Granerud åpenhjertig.

Asker-utøveren forklarer at han tidligere har trivdes svært godt i konkkuransesituasjon, men at dårlige opplevelser har gjort det enklere å frykte en ny.

– Det er ubehagelig og setter litt spor. Det er veldig vondt og skuffende når prestasjonene ikke står i stil med forventningene, sier Granerud.

For å kvitte seg med problemet, har han brukt mentaltrener Anders Meland jevnlig.

– Jeg har gjort det i vinter og kommet frem til et par teorier jeg har begynt å utforske.

– Hvilke teorier?

– Hovedteorien er jo at så langt i vinter har konkurranseformen vært lik som i fjor. Forskjellen er at da måtte jeg ta veldig kontroll over små tekniske justeringer, fordi det var flere feil i hoppteknikken...

– Mens i år hopper jeg ekstremt godt. Problemet er at jeg tenker veldig på hva jeg gjør når jeg slipper bommen. Hodet tar styring, forteller Granerud.

ÅPEN: Halvor Egner Granerud forteller mentale utfordringer. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

– Gode utslag

Samtalene med idrettspsykolog Meland, har allerede komt til nytte.

– Det er et veldig fint verktøy når det stanger. Praten vi hadde på lørdag har gitt gode utslag. Han er veldig flink til å snu og stable opp hodet mitt av og til, som trengs iblant.

For dagen etter ble det to gode hopp: 135 meter i første omgang og 137, 5 meter i finaleomgangen, som holdt til fjerdeplass.

Det å prestere best til sist ga både glede og motivasjon.

– Det var veldig godt. På en annen dag kunne jeg fint ha vunnet. En kjempegod følelse, oppsummerer Granerud.

Han forteller videre at han sammen med lagkameratene prøver å snakke sammen om små og store problemer i hverdagen.

– Samtidig er det en litt vanskelig situasjon å være i, når man blir nummer fem og er kjempeskuffa. Det føles rart, for isolert sett er det jo gode resultater.

26-åringen har blant annet individuelt sølv og lag-gull i VM i Planica 2020 å vise til.

– Føler du at du har mye å bevise?

– Ja, og nei på en måte. Jeg føler jeg har vunnet mye, men har lyst å vinne hver gang jeg stiller til start. Jeg har jo knapt et hopp på trening utenfor topp tre. Det føles som at jeg har gitt bort mange verdenscuppoeng, mener Granerud.

Vil hjelpe andre

I etterkant av innlegget på sosiale medier har Granerud fått mange positive tilbakemeldinger.

– Det har vært mange meldinger, som er veldig hyggelig. Jeg tenker det å være åpen på at hodet har tatt styringen over teknikken kan gjøre det enklere for andre. Det er så klart veldig godt å få så mye varme.

Totalt sett ble det ingen god helg for de norske hopperne i Engelberg.

Nå venter nye muligheter i Oberstdorf 29. desember og Bischofshofen 6. januar.

– Da håper jeg det løsner skikkelig, sier Granerud optimistisk.