Historiske Jarl Magnus Riiber inn til nytt VM-gull

Fire av fire gull. Jarl Magnus Riiber er kongen av kombinert-VM i Planica. Han kom i mål i ensom majestet.

Et fantomhopp sørget for at 25-åringen ledet med 36 sekunder før langrennsdelen. Seieren var aldri truet og Riiber tok seg tid til å bukke til publikum like før målgang.

Jens Lurås Oftebro imponerte og sikret dobbelt norsk. Han kom i mål drøyt minuttet bak suverene Riiber.

KOMPISKLEM: Jens Lurås Oftebro og Jarl Magnus Riiber. Foto: Heiko Junge

Johannes Lamparter fra Østerrike sikret bronsemedaljen.

Lørdagens triumfferd sikret Riibers åttende VM-gull i karrieren. Det har ingen klart før ham. Veteranen Eric Frenzel fra Tyskland står med sju gull.

Saken oppdateres.