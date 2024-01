Hevder rykter om prostituerte har vært fortalt i flere tiår

Matthew «Max» Cobb husker spesielt et møte. Amerikaneren fortalte også om ville vandrehistorier om Anders Bessebergs jaktturer.

Onsdag har vitner forklart seg i rettssaken mot Anders Besseberg.

Nordmannen er tiltalt for grov korrupsjon. De siste ukene har han blitt grillet om jaktturer, prostituerte og dyre gaver.

Besseberg har selv bestridt anklagene om prostitusjon.

Et av onsdagens vitner, Matthew «Max» Cobb kan ikke si at han har sett Besseberg sammen med prostituerte, men ryktene hørte han allerede for flere tiår siden.

Cobb er tidligere president i Det amerikanske skiskytterforbundet, og er nå generalsekretær i Det internasjonale skiskytterforbundet (IBU).

Han var også ordinært styremedlem i IBU i perioden 2014–2018.

– Det er vanskelig å si om folk vi så var prostituerte eller ikke. Vi så dem aldri utøve yrket. Men det jeg kan si er at det over tiår var rykter rundt Bessebergs oppførsel på IBU-arrangementer, som inkluderte at prostituerte ble tilbudt ham av arrangørkomiteen eller nasjonale forbund. Ryktene var gjentagende og tydelige og fra flere kilder, forklarer han.

HØRER PÅ: Onsdag har Anders Besseberg hørt vitner forklare seg for retten. Bildet er tatt i forbindelse med dokumentaren «En varslet skandale», som du kan se på TV 2 Play. Foto: Rune Blekken / Monster

Flere av tiltalepunktene i rettssaken handler om prostitusjon. Selv har han bestridt påstandene.

Cobb forteller deretter om et møte med Stefan Seykora, som hadde en lederposisjon i rettighetsselskapet APF Marketing (senere Infront) i 2002.

Tema var om flere renn burde gå i USA, da konkurransetiden der borte ville være gunstig med tanke på kveldssendinger i Europa.



– Han spurte deretter om jeg forstod hva som var nødvendig for å få tildelt renn til USA. Jeg spurte hva han mente. «Forstår du hva presidenten trenger?». Jeg sa: «Du mener ryktene om jaktturer og prostituerte?» Han sa: «Ja, nettopp». Og jeg forklarte at det ikke kom til å skje, sa Cobb i Buskerud tingrett.

Se dokumentaren «En varslet skandale» på TV 2 Play nå:



Fortalte vandrehistorier: – Scootere ble brukt til å kjøre over rever for å drepe dem

Amerikanske Max Cobb fortalte at det også gikk vandrehistorier om jaktturene Besseberg var på.

– Det var spesielt to turer det ble snakket om. Den ene var en helikoptertur for å jakte reinsdyr, innledet han, og fortsatte:

– Den andre var en tur med snøscootere, hvor scooterne ble brukt til å kjøre over rever for å drepe dem.

Han fortalte videre om noe han opplevde som «upassende».

– Jeg satt med en fra det norske forbundet, og Besseberg kom bort og spurte hvem som hadde vunnet løpet i dag. Han hadde vært på jakttur og ikke sett konkurransen. Det virket upassende for meg, sier han.

GLAD I JAKT: Jakthistorier er en sentral del av rettsaken mot Anders Besseberg. Bildet er tatt i forbindelse med dokumentaren «En varslet skandale», som du kan se på TV 2 Play Foto: Rune Blekken / Monster

Max Cobb fikk også spørsmål om hvordan han opplevde tildelingen av VM i 2021 til Tjumen, Russland.

Tildelingen skjedde samtidig som systematisk doping ble rullet opp i landet.

Innstillingen fra Verdens antidopingbyrå (WADA) var at særforbund skulle gjøre «alt som er mulig» for å unngå å tildele mesterskap til Russland, men Tjumen vant likevel kampen mot Pokljuka, Sloveni, og Nove Mesto, Tsjekkia.

– Det ga ingen mening, siden vi hadde WADA-reglene, sa Cobb.