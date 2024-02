Her får Northug trofeet ni år etter Tour de Ski-seieren

Petter Northug ble kåret til vinner av Tour de Ski-utgaven i 2015 etter at Martin Johnsrud Sundby ble diskvalifisert som følge av brudd på dopingreglene.

Men først i februar 2024 fikk han overlevert det synlige beviset på seieren.

OPPTUR: Petter Northug med Tour de Ski-trofeet. Foto: Magnus Krogsæter Aarre / TV 2

Nettavisen har tidligere sporet opp trofeets lokasjon. Nedstøvet på lageret til Skiforbundet.

Etter målgang på norgescuprennet lørdag, fikk Northug trofeet. Før han fikk ta i pokalen, måtte langrennskongen ta på seg et par hvite hansker.

– Jeg fikk en premie, ikke for prestasjonen her på Nes, men fra 2015 og Tour de Ski. Det er første gang jeg får ta i trofeet. Det var veldig godt å få den hjem, sier Northug til TV 2.

– Hva betyr det?

– Det betyr masse. 2015-sesongen var emosjonell for meg. Fra den dypeste nedturen til de største oppturene sportslig. Det å få samlet alle trofeene fra den sesongen og gi det en plass, skal vi få til. Vi har tenkt å ordne et lite premierom hjem på gården med gullmedaljene fra Falun og ikke minst Tour de Ski-trofeet.

– Du kom med en litt småtvilsom kommentar etter mål på hva du skulle gjøre med trofeet?

– Jeg sa vel at jeg skulle ligge med det. Et desperat forsøk på at det har vært tørt i det siste. Det var fine former på trofeet, jeg tror vi skal få noen fine dager fremover.

BARIS: Northug poserte i bar overkropp sammen med Tour de Ski-trofeet. Foto: Morten Kristoffersen / TV 2

Trønderen klarte ikke å blande seg inn i tetkampen i norgescuprennet over 10 kilometer på Nes. 38-åringen skled i mål over minuttet bak ledende Håvard Hovde.

Det holdt til 35. plass til slutt. Vant gjorde Iver Tilheim Andersen.

Redaksjonen opplyser: Petter Northug er tilknyttet TV 2 som langrennsekspert.