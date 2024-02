Hastet seg til samtalen som betyr alt: – Ville bare løpe derfra

Da de norske sølvvinnerne satt på podiet under den obligatoriske pressekonferansen etter miksstafetten, satt Johannes Thingnes Bø og så på klokken.

Han elsker å gå skirenn, han elsker VM og han elsker å vinne medaljer.

Onsdag kveld vant han mesterskapets første, sammen med storebror Tarjei Bø, Karoline Knotten og Ingrid Landmark Tandrevold.

BAKERST I HJØRNET: Johannes Thingnes Bø rakk akkurat en FaceTime med familien før det var leggetid hjemme på Kongsvinger. Foto: Sander Englund Smørdal, TV 2.

Men det er noe som trumfer både medaljer og konkurranser for Norges største skiskytterstjerne.

– Ville bare løpe derfra



Etter pressekonferansen var over, gikk Knotten, Tarjei Bø og Tandrevold ut av pressesenteret for å komme seg tilbake til hotellet.

Thingnes Bø hastet seg bakerst i lokalet hvor han satte seg ned på et tomt skrivebord.

– Jeg satt der på pressekonferansen og fikk melding om at de hadde lagt seg der hjemme, men jeg sa «bare vent litt til! Det er bare noen spørsmål igjen», forteller Thingnes Bø til TV 2.

– Så ville jeg bare løpe derfra og ringe, men jeg måtte sitte til vi var ferdig. Jeg rakk det så vidt og fikk sagt god natt til de hjemme, fortsetter han med et smil.

Innrømmer: – Vil egentlig bare være hjemme

Hjemme på Kongsvinger er kona Hedda, sønnen Gustav og datteren Sofia som Thingnes Bø og kona ble foreldre til i fjor sommer.

Selv om familien er milevis unna, gjør det godt å få tid til noen FaceTime-samtaler mellom VM-slagene.

– Med de treningene som er her og rennene vi går, er det midt imellom barnehage og leggetid, så her må vi prøve å få det til når det er mulig, forteller 30-åringen.



– Var det en stolt gjeng der hjemme i går?



FAMILIEKJÆR: – Det er fint å ha det perspektivet og det eneste jeg vil er jo egentlig bare å være hjemme før og etter konkurransene, sier Thingnes Bø. Foto: Sander Englund Smørdal, TV 2.

– Gustav var mest stolt over at han fikk lese Brillebjørn sin adventsbok, ler Thingnes Bø.

– Det er fint å ha det perspektivet og det eneste jeg vil er jo egentlig bare å være hjemme før og etter konkurransene. Å surre vekk tid her, synes jeg er kjedelig når jeg vet hvor fint vi kunne hatt det sammen hjemme.

– Hvor godt er det for deg å ha disse samtalene midt i VM-sirkuset?



– Det betyr veldig mye. Det blir en del FaceTime i løpet av en dag og jeg prøver å få fanget øyeblikkene som skjer der hjemme.

God start på VM

Første VM-øvelse endte altså i sølv for Thingnes Bø. Det smakte godt og ga en god start på et langt mesterskap.

SØLV: Tarjei Bø, Ingrid Landmark Tandrevold, Karoline Knotten og Johannes Thingnes Bø tok sølv på miksstafetten i VM i Nove Mesto. Foto: Michael Allen / TV 2

– Det hadde vært veldig kjedelig å sitte igjen uten medalje. Jeg tør å påstå at det kanskje var 50 prosent sjanse for at vi hadde gjort det. Så tett var stafetten i går. Det var veldig kult at vi klarte det.

– Tror du samtalene med de hjemme er litt avgjørende for hvordan du gjør det i konkurranser?

– Det er viktig for meg at de hjemme har det bra, og da er det lettere for meg å prestere her. Så det er på en måte målet vårt og det synes jeg vi klarer veldig fint.