– Har noe bra på gang

Det ble gulljubel i verdenscupåpningen for Silje Opseth (23). Nå er hun sulten på mer.

GULL-GLISET: Det ble full klaff for Silje Opseth (23) i Wisla i verdenscupåpningen da hun gikk helt til topps. (Photo by JANEK SKARZYNSKI / AFP)

Gjennom sommeren og høsten har Norges gullhåp i skihopp Silje Opseth (23) jobbet knallhardt for å kjempe i toppen.

I polske Wisla fikk Opseth godt betalt for det harde arbeidet, og leverte varene da hun gikk helt til topps i verdenscupåpningen.

– Det var veldig deilig. Jeg vet ikke om jeg klarer å beskrive det på en annen måte enn det, sier Opseth om seieren i verdenscupåpningen.

Selv med seier, holder hun beina godt plantet på jorda.

– Jeg føler at jeg er inne i en veldig fin prosess som jeg både ønsker å opprettholde og jobbe videre med, sier Opseth.

Endret på treningsopplegget

Foran denne sesongen har Opseth tatt grep. Blant annet har 23-åringen lagt om på treningsmønsteret sitt gjennom sommeren og høsten, og har totalt sett økt treningsmengden.

– Jeg har trent med høyere intensitet. I tillegg har jeg løpt mye, og trent veldig mye utholdenhet kombinert med styrketrening. Samtidig har jeg hatt stort fokus på det tekniske arbeidet for å bli så stabil som mulig, sier Opseth.

VANT I WISLA: Silje Opseth var mildt sagt fornøyd etter å ha gått helt til topps i verdenscupåpningen i polske Wisla. (Photo by JANEK SKARZYNSKI / AFP)

På spørsmål om hvorfor hun har valgt å endre på treningsopplegget sitt, peker Opseth på flere årsaker. Blant annet trekker hun frem Maren Lundby og hennes vektproblematikk.

– For det første har jeg hatt veldig stort fokus på styrketrening de siste to-tre sesongene. Nå føler jeg at jeg har nådd "toppnivå" innen styrke, og jeg blir ikke sterkere uten å legge på meg mer muskelmasse, sier Opseth og legger til:

– I tillegg ser vi hva som har skjedd rundt Maren Lundby. Kanskje det ikke er så dumt for spesielt kvinnelige skihoppere å ha mer fokus på høyere intensitetstrening.

Skiflyvning

23-åringen legger ikke skjul på at skiflyvning er stedet hvor hun får makset ut sitt fulle potensial som skihopper, noe hun mener at hun har bevist gjennom sine prestasjoner.

– Jeg gleder meg ekstremt mye til å hoppe skiflyvning. Jeg har hele veien sagt at jeg føler meg bedre desto større bakkene blir, og det er noe jeg har bevist både for meg selv og for andre gjennom det jeg har prestert, sier Opseth.

Se Opseths seiershopp i Wisla

– Hvor langt tror du at du klarer å hoppe i skiflyvning?

– Det er vanskelig å si, for det kommer an på fart, forhold og hele den pakka. Men jeg tror jeg skal klare å hoppe langt. Kanskje rundt 240 meter eller noe i den duren, sier en smilende Opseth og fortsetter:

– Å hoppe langt i en storbakke er jo en kjempegod følelse, så det å hoppe omtrent dobbelt så langt i skiflyvning ville vært helt rått.

Men 23-åringen handler det mest om stabilitet i prestasjonene.

– For min del handler det om å levere stabil hopping. Det er det jeg har jobbet for gjennom sommeren og høsten. Klarer jeg det, skal jeg være med å kjempe i toppen gjennom hele sesongen, sier Opseth.