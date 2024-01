Har ikke skjedd på 29 år: – Er du sikker?

– Dette er det sykeste jeg har opplevd! De følelsene jeg har i kroppen nå er ubeskrivelige, sier Timon Haugan til TV 2.



Da var det kun minutter siden han hadde gått inn til sin tredje pallplass i verdenscupen. En knallsterk andreplass i den tradisjonsrike Schladming-slalåmen.

GLEDE: Timon Haugan beskrev opplevelse som det sykeste han hadde opplevd. Foto: Morten Kristoffersen / TV 2

Mot mål ble tallene grønnere og grønnere. Men bak ham kom tyske Linus Strasser som er i storslag for tiden.

– Det er det som nesten gjør det litt surt, jeg var så sikker på seier. Jeg innkasserte egentlig en seier der, sier landslagstrener Ola Masdal om 2. omgangen til Haugan.

Norge hadde fem utøvere til start i 2. omgangen av slalåmen i Schladming.

Fire av dem var blant de ni beste etter 1. omgang.

Timon Haugan (2), Atle Lie McGrath (4), Henrik Kristoffersen (7) og Alexander Steen Olsen (9) var alle på skuddhold før det skulle avgjøres foran et feststemt publikum.

Har ikke skjedd på 29 år

De norske alpingutta har fortsatt til gode å karre til seg en verdenscupseier denne sesongen.

Heller ikke i Schladming onsdag kveld lyktes det for de norske utøverne. En tysker i form og 28 hundredeler var det som hindret Timon Haugan.

For å finne sist gang herrealpinistene måtte vente like lenge på første verdenscupseier må vi tilbake til 1995.

Sportssjef Claus Ryste stresser ikke nevneverdig.

– 1995? Er du sikker?

– Det er ikke viktig i seg selv, vi gjør alt vi kan for å vinne hvert eneste renn. Laget har en regel om at vi skal konkurrere om pallen, Atle kjører ut i dag. Timon havner på nummer to, den seieren kommer. Om den kommer i år eller neste år ... Men at den kommer er jeg helt sikker på, sier Claus Ryste.

Den gang brøt Ole Chrstian Furuseth barrieren i Bormio i mars.

– Det er på tide med en seier snart ... Det er selvfølgelig synd at Alex (Alexander Kilde ikke fikk det til å rulle helt i starten, for så å bli skadet. Jeg har ikke fått det til å rulle, mildt sagt, Atle (Lie McGrath) og Timon (Haugan) har vært nære, men det er bare halvkjørt. Det er en del igjen av sesongen, vi får jobbe på videre, sier Henrik Kristoffersen til TV 2.

VANT: Linus Strasser vant forrige slalåm i Kitzbühel. Onsdag vant han også i Schladming. Foto: KERSTIN JOENSSON

Haugan imponerte: – Fantastisk

Nærmest onsdag var Timon Haugan.

Timon Haugan hadde aldri vunnet et verdenscuprenn, men sto med to pallplasser før onsdagens slalåmrenn.

– Fantastisk, utbrøt TV 2s kommentator Espen Ween.

– Han knuser konkurrentene! Timon Haugan!

For da trønderen gikk i mål ledet han med hele 0,74 sekunder ned til Clement Noel. Dermed var alt presset lagt på Linus Strasser.

Men tyskeren var i storslag og gikk inn til dagens beste tid med 1:45.20. 0,28 sekunder foran Timon Haugan. Dermed gikk han til topps igjen. Strasser vant også slalåmen i Kitzbühel.



– Det føles veldig enkelt for meg for øyeblikket, sier tyskeren til TV 2 og smiler.

Likevel, en knallsterk andreplass for Haugan.

– Linus og Timon er i en særklasse i dag, sier Henrik Kristoffersen til TV 2 etter rennet.

PALLEN: Timon Haugan, Linus Strasser og Clement Noël endte på pallen. Foto: KERSTIN JOENSSON

Alexander Steen Olsen klarte ikke å leve opp til 1. omgangen, dermed var han ute av kampen om pallplass.

Henrik Kristoffersen kom også til kort i 2. omgang.

– Helvete, ropte 29-åringen i målområdet, tydelig frustrert.

Atle Lie McGrath hadde fjerde beste tid etter 1. omgang, men kjørte tidlig ut i 2. omgang.

Slik endte de norske

2. Timon Haugan (+ 0,28).

6. Henrik Kristoffersen (+ 1,15).

11. Alexander Steen Olsen (+ 1,84).

21. Sebastian Foss-Solevåg (+ 2,76).

Atle Lie McGrath kjørte ut.

Så langt bak startet de norske: Timon Haugan (+ 0,10), Henrik Kristoffersen (+ 0,98), Atle Lie McGrath (+ 0,62), Alexander Steen Olsen (+ 1,16) og Sebastian Foss-Solevåg (+ 2,90).