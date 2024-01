– Har byttet alt, unntatt trusa og sokkene

SÅ ANDRE OMGANG SAMMEN: Halvor Egner Granerud benyttet andreomgangen i nyttårshopprennet til å ønske sin gamle polske rival et godt nytt år. Foto: Silje Regine Bråthen, Hopplandslaget

Bildet av de to hoppgigantene fra Norge og Polen forteller egentlig alt om hvor voldsom endringene er i verdenstoppen i hopp .

Kontrastene til fjorårets nyttårsfest i Garmisch Partenkirchen kunne knapt vært større. Den gangen satt Granerud og Kubacki igjen på toppen og kjempet om seieren i verdens mest prestisjetunge hopprenn.

I år stod de og pratet gemyttelig på sletta etter å ha blitt slått ut i første omgang.

– Vi har en god tone. Det er hyggelig å ha noen å se hopprenn med. Jeg fikk også sagt godt nyttår, sier den norske hopp-Kongen med et smil til TV 2.

– Spesielt

Granerud la bildet ut på sin egen Instagram-konto. Og er enig i at det forteller mye om omveltningene han dessverre har blitt en ufrivillig del av.

– Ja, det er spesielt, innrømmer han.

– Det store spørsmålet er hvordan det er mulig at to av verdens beste hoppere i fjor plutselig blir statister?

Granerud bruker lang tid på å tenke seg om.

– Du blir stille?

– Ja, for jeg føler ikke at jeg sitter med hele svaret på det spørsmålet ennå, sier han.

For Granerud er ikke typen for lettvinte løsninger. Han bruker mye tid på å finne ut hvor skoen trykker.

KONTRAST TIL I FJOR: I 2023 vant Granerud nyttårshopprennet og feiret i lotuspositur som landsmannen Erling Braut Haaland. Foto: Geir Olsen

Bokstavlig talt.

For hoppstøvlene er bare én del av utstyret der reglene er endret fra i fjor. Både hoppdresser, og såkalte pads som man har som innlegg i skoene, er annerledes.

– Hadde ikke reglene og utstyret vært annerledes enn i fjor, så hadde denne situasjonen vært enda rarere. Men sånn som ting er nå så har jeg egentlig byttet ut alt, utenom trusa og sokkene, forklarer Granerud.

Den store utfordringen hans så langt i sesongen har vært å få tilpasset de nevnte utstyrsendringene til teknikken.

– For min egen del så har ting har oppført seg annerledes i flere deler av skihoppet. Jeg har slitt med å finne ut hvordan jeg skal løse det godt nok. Så er det åpenbart andre som har løst det på en bedre måte enn meg, sier han.

SLITER I SVEVET: Halvor Egner Granerud har ikke funnet godfølelsen, og har ikke greid å sette nytt utstyr sammen med teknikken ennå. Foto: Matthias Schrader

– Like stressende å være best

Overraskende nok så synes ikke Granerud at årets hoppuke rent emosjonelt er så veldig ulik den i fjor.

– Kontrasten er større når man slurer stabilt rundt på 10-12.plass, humrer han og utdyper.

– Nå er det ganske likt som i fjor. Det er vanskelig å slappe av. Man tenker på skihopping hele tiden. Det er et fryktelig høyt energinivå. Man blir oppslukt av det både når det går bra, og når det går dårlig, sier han.

Men helst hadde han sett at det var suksess-stress han slet med i år også.

FEIRET: Granerud er langt unna en seierspils i årets hoppuke, men mener det kan være like slitsomt å være best som å være dårlig. Foto: Geir Olsen

– Det er jo drit kjipt å hoppe kort når man vet at man kan mye mer. Men man må bare holde på. Før eller siden løsner det igjen. Jeg er relativt optimistisk av natur.

For det er ikke første gange Granerud har slitt i karrieren. Første gangen han var med i hoppuka ble han sendt hjem etter to mislykkede renn.

– Ja, ja. Jeg har vært mye dårligere enn det her. Men heldigvis har jeg har en stødig ballast i mitt idrettsliv. Jeg har kjent på at alt funker, og har kjent at ingenting funker.

Vurderer pause

Asker-gutten mener nemlig at det er tekniske ting ved hoppingen hans som definitivt er på bedringens vei. Han har bare ikke fått effekten av det i bakken ennå.

– Det er flere positive tegn, sier han og trekker fram gode teknikkøkter og solide treningshopp.

– Det tar ofte én til tre uker å få overført gode økter på rullebrettet (såkalte imitasjoner) til gode hopp i bakken. Men om det løsner i dag, morgen, eller senere er vanskelig å vite.

Han vet at det ikke hjelper å skynde seg framover. Systematisk jobbing er det eneste som duger i skihopping.

– Det høres kanskje rart ut når resultatene er kjempedårlige. Men jeg mener jeg er nærmere å hoppe skikkelig bra på ski enn jeg har vært tidligere i vinter, sier han.

Etter hoppuka er planen og stoppe innom Lillehammer for å trene.

– Så får jeg ta en vurdering etter det.

– Du vurderer en pause fra verdenscupen for å trene deg i form?

– Ja, hvis jeg ikke får betydelig bedre svar i de siste rennene her nede så er det et alternativ. Jeg skal i alle fall lansere de tankene for de lengre opp i systemet.