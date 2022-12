Han er kun slått av Thingnes Bø på inntektstoppen: – Fine tall å ha med seg

Tidligere i desember ble skattetallene for 2021 offentliggjort. De viser at de beste og største idrettsprofilene i Norge har mer enn nok til salt i grøten.

Det gjelder også for vintersportsheltene. Skattetallene for 2021 viser at ingen av de norske landslagsstjernene i de ulike vintersportsgrenene tjente mer enn skiskytterstjernen Johannes Thingnes Bø i 2021.

Sjekk hele listen over hva vintersportsheltene tjente i 2021 nederst i saken!

TJENER BEST: Johannes Thingnes Bø. Foto: Geir Olsen

29-åringen hadde en inntekt på 9,79 millioner kroner, og troner mutters alene helt på toppen av inntektslisten blant vintersportsprofilene.

På plassen bak Thingnes Bø på inntektstoppen følger kombinertprofilen Jarl Magnus Riiber.

Riiber: – Fine tall å ha med seg

25-åringen fra Oslo kan vise til en inntekt på 3,85 millioner kroner for skatteåret 2021. Det er 110.000 kroner mer enn nummer tre på listen, langrennsprofilen Hans Christer Holund.

– Det er jo alltid et forbehold med disse tallene fra skattelistene med tanke på hvordan man egentlig gjør det i privatøkonomien, men det er fine tall å ha med seg, konstaterer Jarl Magnus Riiber til TV 2, som sier dette om hvordan inntekten er fordelt:

– Premiepenger og sponsorinntekter fordeler seg 50/50, sier han.

At det er en skiskytter som troner øverst på inntektstoppen overrasker ikke Norges suverent beste og største kombinertstjerne.

– Nei, det viser jo at gjør du det godt på idrettsarenaen, så kommer du høyt opp på slike lister, understreker Riiber.

Det er TV 2s kombinert- og sportskommentator Peder Mørtvedt helt enig i.

– Det er gode premiepenger i vintersporten, og Riiber vant jo omtrent alle renn han stilte opp i i 2021. Han er en helt unik kombinertutøver og utvilsomt verdens beste, sier Mørtvedt, og fortsetter:

– Han er nåtidens beste og fortsatt ung. Riiber er et forbilde for mange og helt sikkert en svært attraktiv mann blant sponsorene. Kombinert er kanskje ikke den største sporten blant vintersportidrettene, men en slik «serie-vinner» som Riiber er det likevel ikke ofte vi ser, poengterer kommentatoren.

– Mange er nok overrasket

Han tror imidlertid at mange i Norge nok stusser litt over at Riiber står oppført med en inntekt som er nærmere 2,2 millioner mer enn det for eksempel Johannes Høsflot Klæbo tjente i langrennsirkuset i 2021.

– Mange er nok overrasket. Med tanke på norske forhold så er jo langrenn en større TV-idrett, men det er den ikke internasjonalt. Det er en stor sport i Tyskland og i Østerrike, og sånn sett har Riiber og kombinertidretten flere markeder å spille på enn bare det norske, poengterer Mørtvedt, og slår fast:

– Så selv om slike skattelister alltid er litt misvisende med tanke på reell inntekt, viser disse tallene at Riiber tjener godt og fortjener den inntekten med tanke på prestasjonene han har vist.

Skiskytterne dominerer i toppen

Skattelistene viser forøvrig at Tiril Eckhoff og Marte Olsbu Røiseland er omtrent på samme økonomiske nivå som herrene i skiskyttersirkuset. Eckhoff tjente i 2021 2,38 millioner kroner og står oppført med en formue på meget solide 10,2 millioner kroner.

Olsbu Røiseland hadde en samlet inntekt på 1,9 millioner og en formue på 4,61 millioner kroner for skatteåret 2021. Hele seks skiskyttere inntar topp ti-listen på inntektstoppen blant vintersportsheltene.

Peder Mørtvedt er ikke overrasket over at skiskytterne dominerer i toppen på inntektslisten.

– Skiskyting er blant de vinteridrettene som nok trekker aller mest folk i Europa. Det er jo stappfulle tribuner og det er det sirkuset under rennene. Det gjør utøverne svært attraktive for sponsorene, og de får også samlet sett mest i premiepenger. Så det er ingen overraskelse at skiskytterne dominerer i toppen på inntektslisten, poengterer kommentatoren.

Johannes Høsflot Klæbo har også god grunn til å være fornøyd når han sjekker nettbanken. Klæbo tjente 1,67 millioner kroner og har en formue på 13,11 millioner kroner, ifølge skattelistene. Heidi Weng, som mange mener denne sesongen virkelig kan bite fra seg i VM neste år, tjente 534.583 kroner, men kan vise til en formue på 10,6 millioner kroner, ifølge skattelistene.

KOMMENTATOR: TV 2s kombinbertkommentator Peder Mørtvedt. Foto: Erik Edland / TV 2

– Hadde likt å sett dem på listen

Blant alpinistene kan Ragnhild Mowinckel vise til en inntekt på 1,03 millioner kroner for 2021. Nærmest på listen blant alpinistene følger Lucas Braathen med en inntekt på 848.000 kroner.

Aleksander Aamodt Kilde og Henrik Kristoffersen skatter begge til Østerrike og står dermed oppført med null kroner i inntekt til Norge.

– Både Kristoffersen og Aamodt Kilde skatter jo til utlandet. Alpint er jo også ekstremt attraktivt blant sponsorene, så jeg hadde likt å sett hva Kristoffersen og Aamodt Kilde tjente på en slik liste. Jeg tror nok de ville plassert seg helt i toppen, mener Peder Mørtvedt.